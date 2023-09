“UWine”, prima edizione del festival del vino umbro con 33 cantine dell’Umbria nel centro storico di Perugia

PERUGIA – I vini di 33 cantine provenienti da ogni parte dell’Umbria saranno sotto i riflettori e protagonisti grazie a tre giorni ricchi di iniziative nel cuore del centro storico di Perugia. Nato per la promozione del vino 100% Made in Umbria nel salotto del capoluogo umbro, “UWine” si presenta con la sua prima edizione in programma dal 15 al 17 settembre 2023.

Tutto nasce dall’amore per la propria terra dell’associazione Openmind Perugia, ideatrice dell’evento enogastronomico, per valorizzare la città e le eccellenze del territorio attraverso eventi ed incontri tematici, con l’obiettivo di riunire in un luogo come quello del capoluogo umbro i migliori produttori umbri, per una tre giorni all’insegna del vino.

L’obiettivo di UWine è quello di valorizzare e promuovere le eccellenze vitivinicole e gastronomiche del nostro territorio regionale. L’intento è quello di predisporre ed offrire una vetrina di rilevanza nazionale come quella del centro storico perugino. Corso Vannucci, Piazza della Repubblica, Piazza Italia e i Giardini Carducci si animeranno così con le degustazioni dei vini di cantine umbre affermate a livello internazionale, dai livelli e volumi produttivi elevati, e di realtà emergenti sempre più parte integrante del tessuto produttivo umbro.

L’evento prevede la partecipazione di 33 cantine, esclusivamente di provenienza umbra: Berioli, Terre De La Custodia, MonteVibiano, Semonte, Villa Bucher, Agricola Purgatorio, Margaritelli, Tenuta dei Mori, Blasi, Perticaia, San Francesco, Decugnano dei Barbi, Le cimate, Tiberi, Baroni, Napolini, Le Thadee, Daniele Rossi, Scacciadiavoli, Brizziarelli, Vetunna, Tudernum, Cotarella, Benedetti Grigi, Pucciarella, Dentici, Casaioli, Di Filippo, Goretti, Conti Salvatori, Duca della Corgna, Cantina del castello di Solfagnano, I Vini di Giovanni. Sarà presente l’associazione Le donne del vino per servire i vini delle cantine associate.

Per completare l’offerta enogastronomica sarà disponibile anche lo street food corner con 5 food truck della regione, con tutto street food Made in Umbria: Qui ed Ora, Cukuc, Ribelle Gourmet, Quirinos ed Ebè Perugia.

Spazio anche all’intrattenimento. Per la sezione conferenze e talk, con un corner ad hoc allestito in Piazza della Repubblica, saranno presenti esperti del settore e sommelier che terranno incontri tematici sul “nettare degli Dei”. Professori universitari, esperti di settore, presidenti di associazioni di categoria e rappresentanti delle istituzioni locali divulgheranno da differenti prospettive la variegata realtà di coltivazione produzione e commercializzazione del vino umbro in tutte le sue sfaccettature.

La gestione dello spazio sarà affidata a Umbria Radio (media partner) che dalle 16 alle 18 registrerà podcast audio con interviste, anche video, ai produttori per raccontare così le loro storie oltre che in diretta davanti al pubblico presente anche ai radioascoltatori collegati. Finiti gli incontri ogni giorno per un’ora (dalle 20 alle 21) ci sarà poi la diretta radio con intrattenimento e musica del palinsesto radiofonico.

Saranno invece due gli stage musicali, in Piazza Italia e ai Giardini Carducci. Ad allietare i presenti a partire dalle 20.00 ci sarà musica dal vivo selezionata appositamente per creare la giusta atmosfera.

UWine sarà poi arricchito dall’utilizzo di altre location storiche come la Torre degli Sciri con la volontà di promuovere attività come degustazioni e microeventi che consentano agli ospiti di fruire in maniera diretta delle bellezze architettoniche e paesaggistiche della città di Perugia. Proprio qua, in collaborazione con l’Associazione Priori, per festeggiare i 10 anni di attività, il sabato ci sarà una degustazione con i vini della Cantina Todini. Domenica invece un aperitivo in collaborazione con la società agricola Le Radici.

UWine arricchisce poi la sua offerta culturale grazie a due partnership. Quella con il Love Film Festival consentirà (venerdì 15 settembre alle ore 21 alla Sala dei Notari, ingresso libero) di assistere alla proiezione, la prima in Umbria, del film “The duel of wine” che racconta la divertente esperienza di un famoso sommelier che perde l’olfatto. Un film internazionale presentato al Festival di Venezia 2016 che ha coinvolto anche importante personaggi del settore, umbri del food come Marco Caprai e Gianfranco Vissani.

La collaborazione con Cariarte Perugia e Fondazione Perugia permetterà invece a chi acquisterà il portacalice di UWine di entrare a Palazzo Baldeschi e visitare la mostra “Nero Perugino Burri” con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto.

Tanti, insomma, gli eventi speciali per quello che si preannuncia come un momento unico di incontro e condivisione all’insegna del vino umbro. Una iniziativa quindi per promuovere il buon vino, il territorio umbro e fornire un motivo in più ai visitatori per apprezzare una regione come l’Umbria, culla di sapori e terra di eccellenze.

UWine è un festival ad accesso libero a tutte le aree, il biglietto è esclusivamente richiesto per effettuare le degustazioni: Ticket Gold ONLINE, 13€ in prevendita, include Kit Degustazione UWine (calice + porta calice) e 5 token, ognuno dei quali equivale ad un assaggio. Il Kit Degustazione UWine può essere utilizzato tutti i giorni dell’evento, se si vuole continuare a degustare ci saranno promo dedicate per acquistare solo token.

L’evento è patrocinato da Regione Umbria, Comune di Perugia, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Agraria, con il sostegno di Camera di Commercio dell’Umbria, Confagricoltura, CIA, AIS, UmbriaTop Wines.

UWine ha inoltre avviato partnership con aziende del territorio, non solo vitivinicole ma anche legate al settore. Ad esempio, grazie al Centro casa Alessandrelli ci sarà la fornitura dei bicchieri per le degustazioni, mentre Autocentri Giustozzi fornirà 2 veicoli della propria gamma elettrica (id3 e id buzz), ma non solo. I clienti business della concessionaria, imprenditori del centro Italia in arrivo a Perugia per un evento aziendale, saranno portati in visita tra gli stand di UWine. E visto che ad UWine protagonista è il vino, anche il tema del bere responsabile e della guida sicura sarà al centro del festival, grazie al progetto del Comune di Perugia “Occhi aperti” che sensibilizza i giovani verso questa tematica.

Altri partner e sponsor sono: Umbriatourism, Elektron, Security Casa Control, Centro Polispecialistico Manzoni, Clinilab, Farmacia Balanzano, H.PIERRE, Tipografia Piano Srl, Vermobil, Acacia Group, Umbraflor, SanGallo Palace Hotel, Terre dell’Olio, Porte di Sant’Ubaldo, Park Hotel Ai Cappuccini, Casa Security, HandMade cafè, Edilizia 2000, Mct, Perugia Park Hotel, Eventuno, Spartan, Tipografia Piano, Naturè Poke, Social Bag, Venturi, Bandito.

Un ringraziamento speciale è per il maestro Quintaliani che ha offerto dei magneti artistici per festeggiare la prima edizione del festival.

