mareMMMa. I vini del territorio maremmano il 6 marzo in passerella

GROSSETO – Appuntamento il 6 marzo con la quarta edizione di “mareMMMa, la Natura del vino”. L’evento, che presenta la più grande selezione di etichette di tutte le DOC e DOCG della Maremma toscana – Maremma Toscana, Montecucco e Morellino di Scansano – si svolgerà nella tradizionale location del salone centrale del Granaio Lorenese di Spergolaia ad Alberese in provincia di Grosseto.

mareMMMa è un evento frutto della sinergia tra i Consorzi delle tre Denominazioni che rappresentano l’eccellenza enologica di un territorio peculiare perché incontaminato e con una reputazione in ascesa sui mercati nazionale e internazionali. Un modello di promozione di grande impatto informativo e formativo per i professionisti del settore – sommelier, ristoratori, enotecari, distributori – a cui l’iniziativa è rivolta e che fa dell’unione una forza trainante per il territorio.

Oltre 300 le etichette in degustazione, in rappresentanza di un’ottantina di cantine, ognuna delle quali avrà un proprio banco di assaggio per favorire il contatto e la conoscenza diretta tra operatori e produttori. Un’occasione unica di degustare tutte le tipologie di vini delle tre denominazioni, caratterizzata da territori e climi molto diversi tra loro e che imprimono caratteristiche e caratteri differenti all’ampia proposta di vini rossi, bianchi, e rosati.

La partecipazione è riservata agli operatori, che potranno accedere all’area degustazione tramite invito in tre fasce orarie: dalle 10.30 alle 13.30; dalle 14.30 alle 17,00; dalle 17,00 alle 19.30. Quest’ultimo spazio sarà aperto anche agli appassionati.

“Man mano che aumenta la conoscenza dei nostri vini, diventa sempre più importante fare eventi come ‘mareMMMa, la Natura del vino’. Solo spiegando direttamente caratteristiche e territorio insieme e guidando i professionisti durante le degustazioni possiamo far crescere in loro la consapevolezza della varietà e unicità della nostra enologia. Un approccio fondamentale per farne dei validi ambasciatori dei nostri vini”, spiega Francesco Mazzei Presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana che poi aggiunge “per quanto riguarda la nostra Denominazione, che anche dagli ultimi dati si dimostra essere una delle più performanti della Toscana, accanto alle tipologie Rosso e Rosso Riserva si stanno sempre più affermando il Vermentino e il Ciliegiolo, entrambi autoctoni di grande personalità, ma uno spazio importante se lo stanno ritagliando anche i blend rossi, sia in stile bordolese che con l’apporto di varietà più tradizionali”.

“mareMMMa, la Natura del vino è oramai diventato uno degli eventi di riferimento per gli operatori del settore locale, e non solo. Il Morellino di Scansano è la denominaziona storica della Maremma – afferma Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio di Tutela – che arriva a questo appuntamento forte di una costante crescita qualitativa che ha consolidato il suo posizionamento sia sul mercato della grande distribuzione che nella ristorazione. Sono sempre di più gli appassionati che apprezzano il Morellino e le sue caratteristiche uniche e inconfondibili; il Sangiovese che si affaccia sulla costa, grazie alla sua naturale gradevolezza sta conquistando i cuori di tanti amanti del vino e del nostro meraviglioso territorio”.

“Il 2023 è iniziato nel migliore dei modi per la DO Montecucco, che si è classificata come la Denominazione più performante della Toscana nel 2022”, dice Giovan Battista Basile alla guida del Consorzio di Tutela. “La straordinaria crescita di imbottigliato che abbiamo registrato (+35% sul 2021) conferma che il consumatore internazionale va sempre più alla ricerca di prodotti di nicchia e sostenibili. Ma è solo grazie a iniziative come ‘mareMMMa, la Natura del vino’ – che si rivolge ai professionisti italiani e soprattutto di prossimità – che abbiamo la possibilità di raccontarci e trasmettere il prestigio della nostra tradizione vitivinicola anche al mercato domestico, da parte del quale riscontriamo un apprezzamento sempre maggiore, seppur graduale. È fondamentale per la nostra Denominazione accrescere la brand awareness e il posizionamento dei nostri vini in Italia, e per questo nel 2023 intensificheremo l’attività di promozione del Consorzio sul territorio nazionale, che al momento assorbe oltre il 40% del nostro imbottigliato”.

L’appuntamento da segnare in agenda è il 6 Marzo. Per l’ingresso – su invito – di seguito sono esplicitate le fasce orarie 10.30-13.30 operatori del settore; 14.30-17.00 operatori del settore; 17.00-19.30 operatori e appassionati

