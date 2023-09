Vino. ONAV e medici insieme per divulgarne i benefici per la salute

MILANO – Il 18 settembre 2023 si terrà “IN VINO VERITAS” a Palazzo Sommaruga a Milano, una conferenza che ha l’obiettivo di mettere aspetti tecnici, percezione sensoriale e comunicazione del vino in relazione a corpo, salute ed equilibrio. Il convegno nasce per volontà dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e dell’Ordine dei Medici di Milano. Sarà una mattinata di interventi di divulgazione da parte di esponenti dell’ONAV e dell’Ordine dei Medici sui temi caldi per consentire al pubblico di avere un quadro completo per poter costruire la propria opinione.

«Il vino e la salute sono temi di dibattito da anni e l’intento di questo convegno è di fare chiarezza correlandoli sulla base di evidenze verificabili. – Afferma Vito Intini, Presidente dell’ONAV. – Un panel scientifico, ognuno con la sua specializzazione, parlerà del potere della conoscenza dei rischi e dei benefici del vino».

«Siamo lieti, come Ordine dei Medici di Milano, di poter portare il nostro contributo scientifico ad un argomento ultimamente tanto dibattuto dalle cronache» dice il Dott. Alberto Martelli, primario pediatra. «Infatti, il vino e il consumo di etanolo in genere hanno recentemente catalizzato l’attenzione degli operatori sanitari in merito alla ventilata ipotesi di porre degli alert sulle etichette delle bevande alcoliche, vino compreso, come per i pacchetti di sigarette. Questo provvedimento, per ora solo immaginato, richiede un approfondimento scientifico sui reali effetti del consumo di etanolo anche in merito alle quantità consumate e alle caratteristiche dei pazienti che ne fanno un uso anomalo. Saranno trattati e discussi quattro aspetti nodali: le strategie di comunicazione per l’adolescente e gli effetti dell’etanolo sul sistema cardiocircolatorio, fegato e sangue. In un attuale panorama di incertezze e dubbi, il nostro compito, come dice il titolo “IN VINO VERITAS”, sarà quello di approfondire e puntualizzare, alla luce della più recente letteratura scientifica, i reali aspetti, favorevoli o meno, dell’effetto dell’etanolo sulla nostra salute».

Informazioni: lunedì 18 settembre 2023 dalle 10:00 alle 13:00 presso Palazzo Sommaruga (Corso Venezia, 47) a Milano. Al convegno seguirà un aperitivo.

L’evento è gratuito per tutti i soci ONAV, tuttavia è possibile fare un’offerta volontaria destinata alla ristrutturazione della sede ONAV di Asti.

Per prenotarsi all’evento in presenza consultare il sito:

https://onav.it/eventi/convegno-in-vino-veritas-partecipazione-frontale.

Per iscriversi al convegno in diretta streaming visitare il sito:

https://onav.it/eventi/convegno-in-vino-veritas-partecipazione-in-streaming-o-differita

