Agronomi e Forestali, insediato il consiglio nazionale. Mauro Uniformi è il nuovo presidente Conaf

ROMA – E’ Mauro Uniformi il nuovo presidente del Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali (Conaf).

Come anticipato da agricultura.it nelle scorse settimane (LEGGI) Uniformi con 162 voti, era stato il più votato alle elezioni dell’ordine, insieme a Luigi Ledda. Oggi, alla presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, al ministero di Via Arenula, si è insediato il nuovo consiglio che sarà in carica per il periodo 2023-2028.

Uniformi, dottore agronomo (iscritto dal 1999), nato a Roma il 6 ottobre 1969, aveva ricoperto la carica di segretario nell’ultimo consiglio nazionale (2018-2023) con la presidenza di Sabrina Diamanti (presidente uscente).

E’ il primo romano alla guida del Conaf, nella storia della categoria.

Il vicepresidente Conaf sarà il pistoiese Renato Ferretti e segretario è il tarantino Gianluca Buemi, entrambi hanno fatto parte del precedente consiglio nazionale. Loro, insieme a Uniformi, formeranno l’Ufficio di presidenza.

IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE

Oltre al presidente Uniformi, al vicepresidente e segretario, ci saranno Luigi Ledda, Luigi Degano, Paolo Ildo Arialdo Baccolo, Barbara Negroni, Luca Crema, Claudia Alessandrelli, Monica Cairoli, Antonio Capone, Carmine Cocca, Giovanni Greco, Daniele Gambetti. Per la sezione B Valentina Marconi.

I COMMENTI

“Vi devo ringraziare per esservi voluti mettere in gioco per il bene della categoria. Siamo e saremo un gruppo coeso, pronto a confrontarsi fra noi e con il territorio – Mauro Uniformi, Presidente CONAF. – Questo Consiglio si porta l’esperienza dei 5 consiglieri già presenti nello scorso mandato, a cui si uniscono e energie fresche e le idee dei nuovi eletti. Sono molto fiducioso sulla bontà del nostro operato”.

“Vi ringrazio per la fiducia accordata. In queste settimane la nostra squadra si è via via rafforzata – Renato Ferretti, Vicepresidente CONAF -. Portiamo con noi il percorso avviato negli anni scorsi che ora sarà arricchito dai nuovi ingressi. Nei prossimi mesi e anni, proseguiremo a far conoscere la nostra categoria, i valori che portiamo e le competenze che possiamo mettere al servizio del Paese”.

“Mi unisco ai ringraziamenti – Gianluca Buemi, Segretario CONAF. Negli scorsi cinque anni ho sentito la passione di rappresentare la categoria. Vedendo la compattezza avuta in queste settimane, evidenziata nell’unanimità espressa in questo primo atto ufficiale, sono certo che questa passione alberga in tutti noi”.

Gli auguri di buon lavoro di Flavio Pezzoli, presidente Ordine Roma

“Un sincero e sentito augurio di buon lavoro a Mauro Uniformi, eletto questa mattina presidente del CONAF, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali”. È quanto dichiara Flavio Pezzoli, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Roma e provincia.

“Uniformi – aggiunge Pezzoli – è il primo presidente nazionale proveniente Roma, e questa per noi è già una grande soddisfazione. Conoscendo poi la sua professionalità, la sua competenza e la sua passione siamo certi che potrà guidare al meglio il CONAF, ribadendo ancora di più la centralità della figura degli Agronomi e dei Forestali nella gestione, la conservazione e la preservazione del patrimonio agroforestale del nostro Paese, soprattutto in un momento in cui il cambiamento climatico ci sta ponendo di fronte a sfide sempre nuove che ci spingono a ripensare il nostro rapporto con l’ambiente. Sicuramente, noi saremo pronti a supportarlo in questo percorso fatto di sfide e grandi obiettivi”.

“Una scommessa vinta – commenta il nuovo presidente CONAF, Mauro Uniformi – grazie a un importante lavoro di squadra. L’Ordine di Roma sarà per me sempre casa, sono orgoglioso di essere il suo primo rappresentate a essere eletto come Presidente nazionale. Da oggi, però, il mio sguardo sarà più ampio, pronto a rivalutare e rinforzare in tutto il nostro Paese la figura degli agronomi e dei forestali”.