Agronomi e Forestali: il 12 settembre insediamento del nuovo Conaf. Ecco chi sono gli eletti

ROMA – Dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf) dello scorso 26 aprile, e i risultati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, è previsto per martedì 12 settembre l’insediamento del nuovo Consiglio, con la contemporanea votazione degli organi che guideranno l’ordine fino al 2028.

Il prossimo consiglio nazionale succederà a quello guidato da Sabrina Diamanti, presidente quinquennio 2018-2023, con Marcella Cipriani vicepresidente e Mauro Uniformi segretario.

I candidati della “sezione A” eletti sono: Luigi Ledda (162 voti), Mauro Uniformi (162), Renato Ferretti (156), Luigi Degano (122), Paolo Ildo Arialdo Baccolo (117), Gianluca Buemi (116), Barbara Negroni (111), Luca Crema (110), Claudia Alessandrelli (110), Monica Cairoli (109), Antonio Capone (107), Carmine Cocca (104), Giovanni Greco (85), Daniele Gambetti (84).

Candidato eletto per la “sezione B” è Valentina Marconi, con 128 voti.

Fra i componenti del nuovo Conaf, 5 su 15 provengono dal Consiglio nazionale passato: Mauro Uniformi (segretario uscente, oggi il candidato più votato insieme a Ledda: potrebbe essere lui il nuovo presidente); Renato Ferretti; Luigi Degano; Gianluca Buemi e Valentina Marconi.

