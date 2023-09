Demogreen: il 28 e 29 settembre a San Donato Milanese fari su prodotti e tecnologie per il giardinaggio

ROMA – Mancano solo dieci giorni all’inaugurazione di Demogreen, la manifestazione dedicata alle macchine, ai prodotti e alle tecnologie per il giardinaggio e la cura del verde, che si tiene il 28 e 29 settembre al Parco dei Conigli di San Donato Milanese. Organizzato da Demogreen srl, in collaborazione con Assoverde, Confagricoltura, Comagarden e Kepos, l’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di San Donato e si articola in quattro sezioni, quella “espositiva”, quella “dimostrativa” e quelle relative agli “eventi” e al “food”.

La sezione espositiva vede la presenza di 50 industrie specializzate nella produzione di sementi, fertilizzanti, software di progettazione, e soprattutto di macchine e attrezzature fabbricate da industrie leader come Barbieri, Bluebird, Caravaggi, Emak, Energreen, Gianni Ferrari, Hinowa, Pellenc, Pezzolato, Sabre e tante altre. Alla mostra statica dei macchinari e delle tecnologie si affiancano dunque l’area delle prove sul campo, che consente al pubblico di vedere i mezzi all’opera e apprezzarne le caratteristiche tecniche, quella dedicata a convegni, workshop e iniziative di carattere divulgativo, e infine quella della degustazione, pensata per offrire ai partecipanti occasioni conviviali ed esperienze gastronomiche legate ai prodotti tipici del territorio.

La rassegna di Demogreen è il perno di un vasto piano di riqualificazione del Parco dei Conigli, che prevede non soltanto interventi di manutenzione ma anche la piantumazione di moltissimi alberi, rappresentando un vero laboratorio di progettazione del verde urbano. Collocato ad appena una decina di chilometri dalla metropoli milanese, l’evento di San Donato si rivolge alla vasta platea di giardinieri, manutentori, architetti del verde, tecnici degli impianti sportivi, hobbisti e appassionati che operano e che risiedono nei piccoli e grandi centri della Regione lombarda.

Ma rappresenta un appuntamento prezioso per gli operatori anche delle Regioni limitrofe, interessati a conoscere le tecnologie e le metodiche d’intervento più moderne nella cura del verde pubblico e dei giardini privati. Un evento come quello di San Donato – spiegano gli organizzatori di Demogreen – non può trascurare il target dei giovani e degli studenti delle scuole di agraria e delle strutture specializzate nella formazione di giardinieri e manutentori, giacché la cura del verde si è ormai affermata come un elemento fondamentale del decoro urbano, della salute pubblica e della qualità della vita, rappresentando un settore sempre più interessante anche in termini occupazionali. Professionisti, appassionati e studenti sono dunque attesi alla due giorni di San Donato, un appuntamento tecnico per il settore e insieme una grande festa del verde.

