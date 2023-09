Fondi (Latina) – È stato un successo in termini di presenze l’Open Day del 18 settembre organizzato da Syngenta Vegetable Seeds nell’areale di Fondi (LT), presso l’Azienda Agricola Maggiacomo, per presentare Damerino a un nutrito pubblico di produttori e tecnici di zona, che hanno potuto toccare con mano le caratteristiche della nuova varietà di pomodoro allungato.

Syngenta Vegetable Seeds è costantemente impegnata nell’individuazione di varietà che da un lato rispondano ai requisiti della filiera produttiva e distributiva e ai gusti dei consumatori e, dall’altro, che coniughino queste necessità con quella di un uso efficiente delle risorse attraverso un’innovazione sostenibile.

È questo il caso di Damerino che, con il suo nome, vuole rievocare l’aspetto elegante del frutto oltre al suo colore verde intenso, particolarmente apprezzato dal mercato di questa tipologia.

Protagonista assoluto dell’Open Day, Damerino è stato presentato in una serra trapiantata l’11 luglio con piante innestate su Arnold e allevate a 2 teste, che hanno consentito alla varietà di ottenere ottimi risultati anche in condizioni climatiche avverse. Nonostante le temperature particolarmente elevate del mese di agosto, infatti, la coltivazione si è sviluppata nel migliore dei modi dando modo ai partecipanti di apprezzare la buona capacità vegetativa e di allegagione di questa nuova varietà.

L’aspetto di Damerino rappresenta uno dei suoi principali punti di forza, rendendolo facilmente commerciabile in tutti i principali mercati. Inoltre, la varietà è stata apprezzata anche per alcune caratteristiche agronomiche come la semplicità di coltivazione con ridotto impiego di manodopera grazie alla bassa produzione di ricacci e getti laterali sviluppati dalla pianta.

Inoltre, la sua precocità è un grande vantaggio competitivo dal punto di vista commerciale, perché permette ai produttori di anticipare la produzione rispetto ai principali competitor.

Un altro aspetto che rende la varietà irrinunciabile è la sua veloce allegagione e la maturazione di tutti i palchi fiorali che consente di ridurre il ciclo di coltivazione esponendola meno ad avversità e incertezze climatiche che potrebbero incombere con il perdurare del ciclo di coltivazione.

I frutti, infine, si presentano molto regolari, hanno peso medio di 140/160 gr e sono sempre ben visibili e facili da raccogliere ottimizzando così l’impiego della manodopera per la raccolta e il confezionamento. La varietà è dotata di un ampio pacchetto di resistenze a Fol: 0-2 / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV / Va, Vd IR: Ma/Mi/Mj

“Dopo aver sperimentato la varietà già lo scorso anno, quest’anno abbiamo investito su coltivazioni allargate in quanto ritengo che Damerino possa diventare una varietà importante nell’areale per le sue caratteristiche di forma e colore molto belle e per la spiccata precocità che ne anticipa l’entrata in produzione” dichiara Giuseppe Maggiacomo, titolare dell’Azienda Maggiacomo che ha ospitato l’open day.

“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti da Damerino che ancora una volta dimostrano la capacità del dipartimento di Ricerca e Sviluppo di Syngenta Vegetables Seeds di ascoltare i produttori e lavorare fianco a fianco con loro per rispondere alle loro esigenze: si tratta di una varietà ‘sostenibile’ in grado di coniugare produttività, un minore impiego di manodopera grazie al suo portamento e alla precocità, una caratteristica fondamentale perché limita i rischi legati alla produzione” dichiara Bruno Busin – Product Development Specialist di Syngenta Vegetable Seeds.

