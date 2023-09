Turismo del vino: per Airbnb San Gimignano (Si) è la meta preferita per la vendemmia

MILANO – In occasione dell’inizio della vendemmia, Airbnb rivela gli ultimi dati sull’enoturismo in Italia, che trova ampio spazio all’interno della piattaforma grazie alla Categoria Vigneti. Con un’offerta di oltre 160mila alloggi in tutto il mondo, la categoria ha accolto – dal momento del lancio, nel maggio 2022 – 500mila viaggiatori in Italia in poco più di un anno. La Toscana si prende tutto il podio con San Gimignano (Si) patria della Vernaccia, e Montepulciano (Si) dove nasce la prima Docg d’Italia, il Vino Nobile di Montepulciano. Al terzo posto poi Greve in Chianti (Fi) uno dei borghi simboli del Chianti Classico.

Ecco la classifica delle 10 destinazioni in Italia con il maggior numero di notti prenotate per il periodo della vendemmia:

1. San Gimignano, Toscana

2. Montepulciano, Toscana

3. Greve in Chianti, Toscana

4. Bardolino, Veneto

5. Pantelleria, Sicilia

6. Garda, Veneto

7. Vietri sul Mare, Campania

8. Bosa, Sardegna

9. Orvieto, Umbria

10. Lazise, Veneto

Da quando è stata lanciata, il numero di alloggi all’interno della Categoria Vigneti in Italia ha raggiunto quota 11.500, tanti dei quali possono considerarsi accessibili in termini di budget. Infatti, il costo medio di un alloggio nei pressi di un vigneto in Italia si aggira intorno ai €170 a notte: se si considera che la media dei viaggiatori per viaggio si attesta tra le tre e le quattro persone, un soggiorno di questo tipo costa dai €40 ai €60 di media a testa.

I dati di Airbnb riportano anche che sono più frequenti i viaggi a due e in famiglia, arrivando al 65% delle prenotazioni totali.

In viaggio tra gli annunci più unici della categoria

Per gli esperti e appassionati di enoturismo, l’autunno è la stagione perfetta per immergersi tra i filari. Tra gli alloggi più suggestivi ci sono la torre di un antico castello a Poggibonsi per un soggiorno da favola, oppure un dammuso a Pantelleria, vera e propria oasi di relax ideale punto di partenza per esplorare i vigneti vicini. Se state cercando qualcosa di davvero insolito, una mini casa a forma di botte potrebbe essere quello che fa per voi; mentre se siete più tipi da luoghi dal grande fascino storico, potreste optare per questa villa con torre colombaia risalente al XIV secolo nel cuore della Valpolicella Classica.

