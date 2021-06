Nicola D’Auria confermato alla presidenza del Movimento Turismo del Vino

ROMA – In coda al successo di Cantine Aperte edizione 2021 arriva la conferma attesa per il buon lavoro svolto in anni così complicati. Alla guida del Movimento Turismo del Vino nazionale è stato nuovamente eletto Nicola D‘Auria, presidente uscente, che ha presentato una nuova squadra per guidare il triennio di mandato.

“Una fiducia che mi onora – dichiara il neo eletto presidente – e che intendo ripagare con impegno e dedizione nei confronti di tutti i Soci del Movimento. Quanto fatto dal 2018 a oggi è purtroppo stato limitato dagli eventi che tutti conosciamo, tuttavia sono state gettate basi importanti che, sono certo, con la nuova squadra al mio fianco porteranno al raggiungimento degli obiettivi comuni a tutte le regioni del Movimento. Perché da nord a sud siamo accomunati tutti dalla voglia di ripresa e di crescita e dal desiderio di riorganizzare al meglio la nostra capacità di accoglienza. E mi fa piacere sottolineare la forte presenza femminile all’interno del Direttivo che certamente offrirà un quid plus importante”.

La rivisitazione dello Statuto Nazionale, l’avvio di importanti relazioni con referenti istituzionali, le partnership con realtà internazionali di settore sono alcuni esempi dei passi avanti fatti dal 2018, una premessa necessaria per progredire e migliorare.

“Ho voluto fortemente una discesa in campo di forze nuove nel Direttivo, – prosegue D’Auria – ringraziando ancora chi mi ha affiancato con grande professionalità nel triennio concluso, per dare maggiore forza propulsiva al Movimento e un nuovo entusiasmo. Siamo pronti a vivere un nuovo Rinascimento nell’ospitalità del vino, nel solco di quanto fatto dai miei predecessori tra i quali voglio ricordare Donatella Cinelli Colombini che resta una figura di riferimento per chi opera nel settore”.

Accanto alla riconferma alla vice presidenza del pugliese Sebastiano de Corato infatti, si inseriscono nuovi nomi come i consiglieri Valentina Togn, Presidente del MTV Trentino AA,, Maria Paola Sorrentino, Presidente del MTV Campania, Stefania Busà, Presidente del MTV Sicilia e Roberta Lilliu, Presidente MTV Sardegna, con Filippo Antonelli, Presidente del MTV Umbria.

“Gli obiettivi – conclude D’Auria – sono a portata di mano e sono certo che con questa squadra, che dall’estremo nord giunge alle nostre isole principali, riusciremo a riconfigurare il Movimento come un unico organismo dinamico. Pur nelle diversità e caratteristiche proprie di ciascuna regione esistono infatti necessità comuni che il direttivo porterà avanti: dal rafforzamento dell’immagine di MTV, anche attraverso il potenziamento dei canali di comunicazione a nostra disposizione, alle azioni di marketing finalizzate all’incoming internazionale. Dallo sviluppo dei rapporti istituzionali e al rafforzamento e ampliamento delle partnership fino alla formazione in ambito di marketing dell’accoglienza in Cantina e in ambito di attività fiscali e amministrative connesse al settore del Turismo enogastronomico”.

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L’Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera oltre 800 fra le più prestigiose cantine d’Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell’accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell’ambiente e dell’agricoltura di qualità.

LEGGI ANCHE