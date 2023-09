Ad Agrilevante la formazione per le nuove generazioni della meccanizzazione

BARI – Nell’Italia meridionale, così come in tutta l’area mediterranea, la meccanizzazione agricola ha notevoli possibilità di sviluppo, essendo in crescita la domanda di prodotti alimentari ed essendo necessario introdurre sistemi di coltivazione sempre più sostenibili che richiedono mezzi innovativi.

La meccanizzazione, tuttavia, non potrà diffondersi efficacemente senza un sistema di assistenza tecnica e senza la formazione di figure professionali specializzate. Le tecnologie attuali richiedono infatti competenze sempre più elevate, anche per la presenza su macchine e attrezzature di dispositivi elettronici avanzati che debbono regolare le lavorazioni e che richiedono una programmazione e una gestione esperta. Per promuovere la formazione in campo agromeccanico, e diffondere una sensibilità verso le nuove tecnologie, Agrilevante – la rassegna dei mezzi e delle attrezzature per le filiere agricole mediterranee, che si tiene alla fiera di Bari dal 5 all’8 ottobre prossimo – ha previsto un programma rivolto agli studenti degli Istituti agrari e degli Istituti tecnici industriali di Puglia e Basilicata, che vede visite guidate, incontri e seminari.

Le attività rivolte al target studentesco si svolgono in parte nell’Area Desk della rassegna, allestita nel padiglione 19, dove sono a disposizione dei giovani un simulatore di guida di trattrici agricole ed un simulatore di ribaltamento della trattrice, utili per offrire un’esperienza suggestiva circa il mondo della meccanica agricola e una prima formazione all’uso in sicurezza dei mezzi meccanici. Per il pubblico degli studenti – spiegano gli esperti dell’Ufficio Tecnico FederUnacoma, che in collaborazione con Federacma curano questa sezione della rassegna – sono disponibili due differenti percorsi “educational”: il Levante Tour e il Mech@agrijobs. Nel primo caso si tratta di visite in Fiera, guidate da esperti formati da FederUnacoma, finalizzate a mostrare l’ampia rosa di tecnologie oggi prodotte per ogni tipo di lavorazione agricola; mentre nel secondo caso si tratta di laboratori riservati agli studenti delle classi quinte, volti a far conoscere le opportunità professionali offerte delle aziende della meccanica agricola.

L’agricoltura punta infatti a realizzare un salto di qualità, e questo è possibile grazie ad una nuova generazione di tecnici, che possano lavorare sia come utilizzatori nelle aziende agricole, sia come progettisti e collaudatori nelle industrie agromeccaniche. Le attività di formazione previste nell’ambito di Agrilevante – ricordano i responsabili del Servizio Tecnico FederUnacoma – si rivolgono non solamente al target giovanile ma anche ad un pubblico di operatori professionali. Nel corso della kermesse barese si terrà infatti un evento formativo interregionale per gli operatori del Servizio Prevenzione e Sicurezza ASL delle Regioni Puglia, Basilicata e Calabria, che ha l’obiettivo di informare sui rischi connessi all’uso delle macchine agricole, e descrivere i requisiti di sicurezza che possono oggi esibire le macchine di nuova costruzione.

