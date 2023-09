Agriturismo protagonista della giornata mondiale del turismo. Agriturist: un patrimonio italiano

ROMA – “Quest’anno la Giornata Mondiale del Turismo è dedicata agli investimenti verdi, una ricorrenza che riguarda, in particolare, l’ospitalità nelle nostre aziende agricole. Non è un caso che l’agriturismo italiano, nelle sue infinite declinazioni e con le sue caratteristiche uniche al mondo, sia diventato sempre più determinante all’interno dell’offerta turistica nazionale”. Lo ha detto Augusto Congionti, presidente di Agriturist, in occasione del 27 settembre, giornata dedicata alla celebrazione del turismo, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 1979.

“Riusciamo ad offrire vacanze esclusive – ha ricordato Congionti – esperienze immersive nell’agroambiente che si mantiene ed è vitale grazie all’impegno degli agricoltori. Non è un caso che l’84% degli agriturismi sia situato in aree collinari e montane e solo il 16% in pianura. Servono infrastrutture, innovazione e digitalizzazione. Per fare un ulteriore passo avanti, occorre incrementare questo nostro potenziale puntando sempre di più sulle caratteristiche che ci rendono unici”.

Agriturist, la storica associazione che ha dato il nome alle vacanze nelle aziende agricole, spiega l’evoluzione del mercato agrituristico, che quest’anno ha portato moltissimi stranieri americani e nordeuropei in testa a scegliere l’Italia rurale per trascorrere le ferie. Secondo i dati delle presenze nelle strutture associate tre viaggiatori su quattro hanno scelto la vacanza in agriturismo per la sostenibilità, mentre il totale per il buon cibo, il relax e il contatto con la natura.

“Il cambio di abitudini e di offerta del settore, oltre che la ricerca di una vacanza all’aria aperta – prosegue il presidente Agriturist – ha messo al primo posto, anche nel settore viaggi, lo sviluppo sostenibile dei territori, presidiati e curati da sempre dagli agricoltori. Il desiderio di una vacanza verde è cresciuto come ha dimostrato la massiccia presenza di italiani e stranieri negli oltre 24.000 agriturismi italiani durante il periodo estivo, ma non solo: in alcune zone, grazie alle temperature ancora miti, le prenotazioni continuano fino ad ottobre”.

In occasione della giornata mondiale del turismo Agriturist, in collaborazione con Agriturist Lazio, organizza mercoledì, a partire dalle 15.30 a Palazzo della Valle a Roma, “L’agriturismo in città”, una serie di itinerari enogastronomici guidati con i prodotti degli agriturismi regionali, con il contributo di Regione Lazio e Arsial. Per info agriturist@confagricoltura.it

