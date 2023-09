Trento in Vino, Sabato 7 e domenica 8 ottobre a Trento Expo in degustazione oltre 300 etichette provenienti da tutta Italia

TRENTO – Dopo i successi raccolti in Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna, sabato 7 e domenica 8 ottobre andrà in scena a Trento la prima edizione della Fiera Nazionale del Vino, la mostra mercato itinerante organizzata da Arte del Vino per far conoscere a professionisti e appassionati il variegato panorama enologico italiano fatti di piccoli vignaioli.

Con la partecipazione di oltre trenta produttori da tutta Italia e trecento etichette in degustazione, Trento in Vino si prepara ad animare il polo espositivo di Trento Expo. La mostra mercato arriva infatti nella città dei tre monti, dei tre colli e dei tre portoni con l’ambizione di diventare, sin dalla sua prima edizione, un appuntamento imperdibile per tutti i wine lovers del Trentino.

L’evento, che si rivolge soprattutto ai consumatori, sarà un’occasione unica, non solo per i più preparati, ma anche per gli appassionati alle prime armi, per poter scoprire cantine e vignaioli da tutta la penisola senza doversi muovere dalla propria città, alla scoperta dei profumi e dei sapori della grande tradizione vitivinicola italiana.

Bollicine, rossi importanti e bianchi suadenti: a Trento in Vino ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, non solo da degustare ma anche da acquistare direttamente dai produttori.

E per soddisfare la curiosità di chi desidera ampliare le proprie conoscenze, un folto programma di masterclass, sia gratuite sia a pagamento, accompagnerà il pubblico per la due giorni dedicata al nettare di Bacco.

Per apprezzare al meglio le caratteristiche e la personalità dei vini in degustazione sarà possibile gustare una stuzzicante proposta food: uno speciale tagliere mediterraneo con salumi e formaggi.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it