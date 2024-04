Dal 4 maggio tornano le Gemme di gusto sulla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino

TRENTO – La primavera è tempo di profumi, sapori, colori: un irresistibile richiamo alla natura che si risveglia, invitandoci a esplorarne i tesori e farci tentare dall’enogastronomia di qualità. Ecco perché per tutti i weekend del mese di maggio la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino propone a turisti e appassionati Gemme di Gusto, ricco bouquet di oltre 30 appuntamenti organizzati dai propri soci dalla Vallagarina alla Piana Rotaliana, dalla Valle di Cembra al Lago di Garda, dalla Valsugana alla Vigolana. Senza tralasciare, ovviamente, la città di Trento.

Non c’è che l’imbarazzo della scelta, tra incontri e degustazioni in cantina per approfondire le fasi di lavorazione del vino, assaggi delle specialità della cucina trentina, passeggiate alla scoperta del territorio, tra i filari di vite, uliveti, boschi e prati in fiore. Alcuni in formula esclusiva con una sola data in calendario, altri in replica sui vari fine settimana.

Ogni venerdì Vivallis di Nogaredo dà appuntamento dalle 9.00 alle 18.00 per l’Arte di fare il vino, dove alla visita guidata del percorso produttivo in cantina, si intreccia una degustazione in collaborazione con alcuni produttori gastronomici come Panificio Moderno e Caseificio sociale di Sabbionara. Sempre il venerdì, ma a Pressano di Lavis, l’appuntamento è a Maso Poli per Primavera al maso, che prevede passeggiata in vigneto alla scoperta della viticoltura trentina e delle diverse forme di allevamento e degustazione finale in abbinata alle delizie di Panificio Sosi e Salumeria Belli.

Tutti i venerdì e sabato alle ore 11.00, invece, prende il via Dal fiore al tavolo: percorso che parte dai vigneti e ulivi della Cantina e Frantoio Madonna delle Vittorie ad Arco, fa tappa nell’omonimo agritur per un pranzo speciale e si conclude alla Distilleria Marzadro di Nogaredo per un excursus sulla grappa, in abbinamento ad assaggi food.

Spostandosi sulle colline di Martignano di Trento, dal venerdì alla domenica è possibile prenotare un Pic-nic Vivi la vigna tra i filari di Mas dei Chini: all’arrivo verranno consegnati un plaid e un cesto ricco di specialità alimentari, tra cui i prodotti di Astro – Associazione Troticoltori del Trentino, una bottiglia di vino qui prodotto e Acqua Levico, da consumare in un punto a scelta del vigneto, per un pomeriggio di gusto e relax.

Poco distante, solo per sabato 4 maggio, dalle 14.30, si svolge Racconti di pietra, pomeriggio alla scoperta della collina di Martignano in compagnia degli esperti del Biodistretto di Trento e dell’Ecomuseo dell’Argentario, passeggiando tra vigneti, ville antiche, con focus sulla natura e le rocce del Calisio. Il finale? Da Maso Martis per un brindisi a base di bollicine di montagna accompagnato da una gustosa merenda contadina con i formaggi di Azienda Agricola Le Mandre e focacce e altre specialità salate di Levà Italia.

Ogni sabato, a Folaso di Isera, dalle 15.00, è il momento del Ritorno alle origini, presso l’Azienda agricola Vignali Varas: un’occasione per scoprire la storia della famiglia Frapporti attraversandone i vigneti e visitandone la cantina, con assaggio in anteprima del vino dalla botte. E sul finale, brindisi in abbinata ai prodotti Biodebiasi e Caseificio Sociale di Sabbionara.

Sempre a Isera, presso Palazzo De Probizer, domenica 5 maggio alle 18.00, è in programma il primo dei quattro appuntamenti di Suono Divino, magico connubio tra musica, prodotti agricoli e vino di qualità. Le suggestioni sonore saranno affidate alla chitarra di Lapo Vannucci e al pianoforte di Luca Torrigiani. Al termine, momento di degustazione enogastronomica in compagnia dei produttori del territorio. Fino a esaurimento posti.

Solo per sabato 4 maggio, a partire dalle 14.00, è in programma i Belvedere della Vigolana sull’omonimo altopiano tra boschi, santuari, fonti miracolose e soste golose: si parte dalla Chiesa di San Giorgio a Vigolo Vattaro in direzione Pasticceria Marzari, a cui seguirà la visita alla casa Natale di Santa Paolina per poi oltrepassare il Rio Rombonos e raggiungere bosco e castagneti di Castel Vigolo, il Santuario dedicato alla Madonna del Feles. Tornando dal bosco si raggiungerà Rio Rifer e il Parco delle Fratta a Bosentino per poi terminare con un gustoso aperitivo finale a Ca’ dei Baghi, con i prodotti aziendali e quelli dell’Azienda Agricola Le Mandre.

Per chi viene da fuori o per coloro che vogliono semplicemente staccare dalla quotidianità, due proposte vacanza: Weekend Benessere di Primavera al Grand Hotel Terme di Comano, arricchito dalla cucina raffinata del Ristorante Il Parco e dalle opportunità offerte dal centro termale, e Weekend Breakfast Foraging al B&B Appartamenti “Alla Loggia dell’Imperatore” di Levico Terme, con colazioni “home made” impreziosite dalla vista panoramica sul Parco Asburgico.

Dettagli, prezzi e prenotazioni al sito web www.tastetrentino.it/gemmedigusto, dove verranno inserite in tempo reale anche nuove proposte.

