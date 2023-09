Grano duro: il Fino a 388-400 euro a tonnellata (+2 euro valore massimo) alla Borsa Merci di Bari (26 settembre)

BARI – Lievissimo rialzo per il Fino, per il resta pressoché stabile il prezzo del grano duro, nelle quotazioni della Borsa Merci di Bari, di oggi, martedì 26 settembre 2023, in relazione alla scorsa settimana.

Il Fino è quotato a 388-400 euro a tonnellata (+2 euro a tonn. valore massimo); stabili il Buono Mercantile a 370-380 euro/t. e il Mercantile a 333-343 euro a tonnellata.

Lieve variazione anche per il Grano duro BIOLOGICO: il Fino è a quota 398-410 (+2 euro a tonnellata valore massimo) euro/t.; stabili il Buono Mercantile a 380-390 euro/t. e il Mercantile a 343-353 euro/t.

Invariato anche il grano duro d’importazione Extracomunitario Canadese: “1 proteine 15%” (495-500) e “3” (487-491) che presenta comunque valori maggiori.

Aumentano i valori del grano tenero nazionale per quanto riguarda lo Speciale n. 1 (+ 2 euro a tonnellata) e aumenta il Fino (+2 euro); mentre restano invariati i prezzi del grano tenero di importazione francese e ucraina.

