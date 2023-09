Agricoltura femminile singolare, come cambia il mondo dell’agricoltura. Incontro con Deborah Piovan

SAREZZANO (AL) – Un incontro promosso da Confagricoltura Donna Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia per parlare di innovazione e ‘resilienza’ con Deborah Piovan, agricoltrice, autrice, divulgatrice, presidente della federazione Nazionale Proteoleaginose di Confagricoltura. L’appuntamento è per martedì 10 ottobre, dalle ore 10,30 nell’azienda Vigneti Repetto, a Sarezzano.

La mattinata si aprirà con i saluti di Paola Sacco, presidente di Confagricoltura Donna Piemonte e Confagricoltura Alessandria e di Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna. Si entrerà nel vivo dell’evento per parlare di donne, agricoltura, impegno, innovazione, comunicazione partendo dal libro che Piovan ha recentemente pubblicato: “Agricoltura: femminile singolare. Raccontare le donne che coltivano il futuro”, un titolo che già anticipa gli ampi temi su cui si incentrerà il dialogo tra l’autrice e Marco Visca, agronomo.

Il libro raccoglie le storie di dodici donne che si occupano di ricerca e agricoltura a vario titolo. Per l’autrice è l’occasione per affrontare i temi del cambiamento climatico, della sicurezza alimentare che, sempre più spesso, sono nell’agenda delle istituzioni e al centro dell’interesse collettivo. Sono obiettivi raggiungibili continuando a innovare nel campo della genetica e delle biotecnologie. Occorre innovare anche nel modo in cui si comunica l’agricoltura, senza creare allarmismi o appellarsi ad ideologie, ma illustrando in modo rigoroso le problematiche, le scelte e le possibili soluzioni a nostra disposizione.

L’evento è valido per i crediti di formazione dell’Ordine dei Giornalisti.

Chi è Deborah Piovan

Laureata nel 1994 in Scienze Agrarie presso l’Università di Pisa, con diploma della Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa.

Lavora come imprenditrice agricola. Da più di vent’anni è impegnata in vari ruoli di rappresentanza nell’associazionismo agricolo (Confagricoltura).

Si occupa di divulgazione delle tematiche relative all’innovazione nel settore agricolo, in particolare dell’accettazione da parte della società delle biotecnologie per il miglioramento genetico. Membro del Consiglio dell’Associazione Luca Coscioni. Membro della Società Italiana di Genetica Agraria. Membro dell’Accademia dei Georgofili. Portavoce del manifesto Cibo per la Mente, www.ciboperlamente.eu fino a dicembre 2021.Presidente della Federazione Nazionale di prodotto proteoleaginose di Confagricoltura Presidente dell’Organizzazione di Produttori noci Nogalba. Autrice del libro: “Agricoltura: femminile singolare. Raccontare le donne che coltivano il futuro”, Maria Pacini Fazzi editore, Lucca.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it