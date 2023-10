Liberi professionisti in agricoltura fanno quadrato a Roma sul futuro messo a rischio da Agea

ROMA – Sul tema “Sussidarietà, efficienza, efficacia, ed economicità dei servizi alle imprese agricole” si sono confrontati a Roma i Liberi Professionisti che operano all’interno dei Centri di Assistenza Agricola.

Promosso dal CAA Liberi Professionisti, l’evento ha voluto coinvolgere le massime rappresentanze degli Ordini e Collegi Professionali Italiani ed i Centri di Assistenza Agricola che, nella loro compagine proprietaria hanno Associazioni di Liberi Professionisti.

Il Responsabile Tecnico del CAA Liberi Professionisti, Lorenzo Benanti, ha introdotto i lavori riassumendo gli eventi che hanno visto protagonisti AGEA da una parte ed i Centri di Assistenza Agricola dei professionisti dall’altra. Eventi che, a partire dal 2020 hanno di fatto introdotto notevoli limitazioni alle attività dirette dei Liberi Professionisti nel contesto dei servizi alle imprese agricole.

Sono intervenuti in rappresentanza delle professioni l’ing. Armando Zambrano Presidente della Rete Professioni Tecniche e di Professionitaliane (oltre 2 milioni di professionisti rappresentati). Zambrano, tra l’altro, ha ribadito il forte sostegno ai professionisti che operano più che legittimamente in questo contesto.

Mauro Uniformi, neopresidente del Consiglio Nazionale dei dottori Agronomi e Forestali, ha sottolineato la massima attenzione della categoria alla questione sottoposta. Il riferimento sarà certamente il MASAF. Massimo sostegno ai professionisti ed alla professione.

Livio Spinelli, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, ha richiamato la massima attenzione della categoria alla questione.

Roberto Orlandi, Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici Laureati, ha sottolineato che il compito di proteggere e difendere i professionisti spetta agli Ordini Professionali. La questione è politica. Necessaria una coesione tra le professioni.

Mario Braga, Presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, ha ricordato l’importante costruzione della coalizione delle Professioni Italiane e della Rete delle Professioni Tecniche. Ha sottolineato la necessità di distinguere i ruoli e le funzioni. Bisogna chiarire ciò che l’Amministrazione richiede e definire chiaramente quanto è necessario al miglioramento del sistema.

Per i CAA hanno portato il loro contributo Stefano Bruni (CANAPA), Massimo Moncelli (SAE), Danilo Pirola (UNICAA), Massimiliano Ricci (CAA Liberi Professionisti). Gli interventi dei rappresentanti dei CAA hanno richiamato la maggior correttezza e qualità del lavoro svolto in questi anni. La qualità del lavoro e le competenze richieste sono aumentate negli anni e la presenza di Liberi Professionisti qualificati è la naturale soluzione a molti dei problemi che le aziende agricole devono affrontare ormai ogni giorno. Necessario essere consapevoli, anche in una visione meno favorevole, della possibile evoluzione del sistema di gestione dell’assistenza erogata attraverso le convenzioni con gli Organismi Pagatori. Sottolineata peculiarità dei CAA che lavorano con Liberi Professionisti. Proposte di lavorare ad un documento comune da sottoporre al legislatore. Costruire alleanze uno degli obiettivi da mettere sotto la massima attenzione.

Il CAA Liberi Professionisti, al termine delle esposizioni, ha presentato un documento di lavoro sulle proposte di modifica alla bozza del decreto. Documento messo a disposizione di Professioni e CAA presenti.

Un punto di partenza per contribuire alla discussione ed alle proposte che al più presto dovranno essere sottoposte a chi sta lavorando alla predisposizione del decreto.

Al termine di questa giornata di lavori, ha dichiarato Massimiliano Ricci (Presidente del CAA Liberi Professionisti) che ha visto una presenza più che qualificata rappresentata dai massimi esponenti delle Professioni Italiane e di moltissimi Liberi Professionisti, “non possiamo che essere soddisfatti per la riuscita dell’evento”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it