Pesca. A rischio l’intero comparto. Agripesca, interventi costruttivi

ROMA – Il Presidente nazionale della Federazione AGRIPESCA, Mario Serpillo, ha sollecitato l’attenzione della classe politica in merito alla profonda crisi che affligge il settore della pesca. Questa crisi è principalmente attribuibile ai mutamenti climatici, che hanno comportato un impatto significativo sugli ecosistemi marini, e alla necessità di chiarire le disposizioni del Decreto-Legge 271 del 1999, finalizzato a garantire la sicurezza dei pescatori.

Serpillo ha ribadito con vigore l’importanza cruciale che la pesca riveste per il nostro Paese, sottolineando la fondamentale necessità di un impegno politico per sostenere e rafforzare questo settore. Un passo avanti in questo processo potrebbe avvenire attraverso l’utilizzo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), che rappresenta una risorsa preziosa per promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca.

Il Presidente ha posto un forte accento sulla sicurezza delle operazioni di pesca e sull’importanza di preservare l’ambiente marino. Ha anticipato che questi temi saranno al centro di un convegno programmato per il 5 ottobre a Roma, dove si spera si possano delineare strategie e soluzioni concrete per affrontare le sfide attuali del settore ittico e promuovere la sua crescita in modo sostenibile.

