Materie prime aumenti record: prezzi alle stelle, briciole agli agricoltori. Cia: grano-pasta +494%; pomodori +230%

ROMA – Un kg di pasta a 2,08 euro e all’agricoltore vanno 35 centesimi di euro, con un aumento dal campo alla tavola del 494 per cento.

Vi sembra normale? A noi (ovviamente) no. E neanche alla Cia Agricoltori Italiani che giovedì 26 ottobre, scende in piazza a Roma (Piazza Santi Apostoli – ore 9.30), per una mobilitazione nazionale, che vuole sottolineare proprio come i prezzi siano sempre più alle stelle, e gli agricoltori sempre più poveri.

Insomma, dal campo alla tavola i conti non tornano. Aumenti ben oltre il 100% tra i prezzi pagati agli agricoltori e quelli sugli scaffali del supermercato.

Una variazione che riguarda tutte le filiere.

La tabella della Cia prende a riferimento il periodo agosto-settembre 2023: per un kg di pomodori 1,13 all’agricoltore e 3,73 euro il prezzo finale, aumento del +230%.

Mele al 386%, da 0,5 euro a 2,43 euro; pere da 1,64 a 3,55 euro al kg, per un + 116%. Aumento del 246% anche per il latte: all’allevatore vanno 0,52 euro mentre il consumatore per comprare quel latte spende 1,80 euro.

“Rimettere al centro l’impresa agricola e il suo reddito è l’obiettivo della mobilitazione generale – spiega il presidente Cia Agricoltori Italiani, Cristiano Fini – per tutelare il futuro dei produttori di fronte alle grandi emergenze e alle sfide globali che toccano il settore primario e il Paese intero”.

Crisi di mercato e concorrenza estera, filiere e manodopera, aree interne e fauna selvatica, risorse idriche e consumo di suolo, ambiente e fake news i temi chiave che Cia porterà in piazza nell’interesse della salute pubblica, dei territori, della sovranità alimentare e del Paese.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it