Mele Fuji SAN-CIV: continua a crescere sul mercato nazionale e internazionale

San Giuseppe di Comacchio (Ferrara) – In questi giorni è iniziata al CIV la raccolta delle mele Fuji ed in particolar modo del clone FUCIV51pbr. L’interesse per questa varietà associata al marchio commerciale SAN-CIV continua a crescere sia sul mercato nazionale che internazionale grazie alle sue caratteristiche distintive, in particolare per la colorazione brillante ed uniforme.

La varietà selezionata dai breeder del CIV migliora alcune delle caratteristiche proprie di Fuji aumentando la remunerazione al produttore grazie a un miglior “packout” e facilitando la colorazione anche in aree di pianura.

Michele Mariani, Alessandro Zago e Luca Davì dell’ufficio tecnico della Fondazione per l’Agricoltura “Fratelli Navarra” commentano: “FUCIV51pbr/SAN-CIV, tra i nuovi cloni Fuji rilasciati negli ultimi anni, sta confermando ottimi risultati agronomici presso la nostra struttura dove è presente nel nostro campo clonale di Fuji dal 2017”.

Il responsabile tecnico del CIV, Marzio Zaccarini, aggiunge: “Il successo di questo clone è dimostrato innanzitutto dal forte interesse dell’intera filiera melicola partendo dagli agricoltori, dai vivaisti fino ai retailer e ai consumatori che ne apprezzano le peculiarità”. Inoltre “in una campagna come questa dove la colorazione risulta difficile a causa delle alte temperature fin qui registrate, SAN-CIV mantiene un colore uniforme; questa considerazione diventa molto rilevante tenuto conto del sempre maggior impatto del climate change nella melicoltura”.

La varietà è disponibile presso tutti i vivai licenziatari del CIV (Consorzio Italiano Vivaisti).

CIV – Consorzio Italiano Vivaisti

Il CIV – Consorzio Italiano Vivaisti – è leader in Italia nell’innovazione varietale e nella produzione di materiali di propagazione certificati. Attivo dal 1983, con sede a San Giuseppe di Comacchio, in provincia di Ferrara, il CIV è composto dai tre vivai italiani leader nel settore: Vivai Mazzoni, Salvi Vivai, Tagliani Vivai. Attraverso la sinergia, l’esperienza e gli investimenti importanti nella ricerca, CIV è in grado di offrire prodotti all’avanguardia e più rispondenti alle esigenze del mercato. Nel complesso i tre vivai producono ogni anno circa 5 milioni di portinnesti, 3,5 milioni di piante di mele, pere e drupacee, 250 milioni di piante di fragola. Producono inoltre, su richiesta dei clienti, altre specie minori di frutta. Il CIV, con grande lungimiranza, è impegnato da anni a selezionare varietà che possono fornire produzioni di alta qualità con ridotto fabbisogno energetico e basso impatto ambientale. CIV è un membro fondatore dell’International New-Varieties Network (INN), un’associazione mondiale di vivai che promuove lo scambio, la valutazione e la commercializzazione di nuove varietà nelle principali aree di produzione nel mondo.

