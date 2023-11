SuperEvo il Museo interattivo dedicato alla cultura dell’olio, a Monte San Savino

MONTE SAN SAVINO (AR) – Museo dell’Olio SuperEvo è il primo museo interattivo dedicato alla cultura dell’olio realizzato a Monte San Savino (Ar) dall’Oleificio Morettini, un’identità didattica e turistica che propone un coinvolgente viaggio all’interno dell’oro verde, dalla pianta alla tavola.

Un allestimento di oltre mille metri quadrati strutturato tra postazioni video e sensoriali, multi-proiezioni immersive, giochi interattivi, digitali e tradizionali, in cui approfondire la storia, le curiosità e le tecniche di uno dei prodotti più importanti dell’alimentazione quotidiana. Il percorso museale è stato strutturato attraverso dieci tappe studiate come luoghi di scoperta, curiosità, divertimento e divulgazione del mondo dell’olio e dell’olivo, esplorando la storia millenaria attraverso i Paesi del Mediterraneo, fino ad approdare in Toscana e in Valdichiana per scoprire le cultivar, per presentare le caratteristiche del suolo e per affacciarsi sull’oliveta per comprendere come le stagioni prevedano diverse fasi di raccolta e lavorazione. La visita museale termina con un affaccio sul Frantoio 4.0 dell’Oleificio Morettini dove ogni fase di lavorazione dell’oliva è controllata dalla tecnologia, affiancato a un frantoio ottocentesco con macina a pietra che arricchisce e che rende più forte l’identità nello scambio costante tra passato e presente. SuperEvo apre le proprie porte alle visite di scolaresche, di turisti e di gruppi organizzati che, dal mese di novembre possono vivere un viaggio nei secoli dal passato al futuro, in doppia lingua italiano e inglese.

