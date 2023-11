Vinventions e i vini del futuro. A Merano una masterclass di approfondimento

MILANO – Grande successo per la masterclass al Merano Wine Festival, che ha visto protagoniste le chiusure Vinventions nei vini Resistenti firmati dall’enologo Nicola Biasi. Venerdì 3 novembre, nella splendida cornice dell’Hotel Terme Merano, è stata un’occasione di confronto tra Nicola Biasi, Antonino La Placa di Vinventions, il professore Attilio Scienza e il patron del Merano WineFestival Helmuth Köcher sul tema “I vini del futuro”, con la moderazione di Chiara Giannotti di VinoTv.

Al centro della discussione le conseguenze del cambiamento climatico e la necessità di investire sulla sostenibilità ambientale abbinata alla qualità nel bicchiere.

I vini in degustazione durante la masterclass sono stati tra gli altri: Baby Renitens – Gold The WineHunter Award 2023; Renitens 2022 – Candidato Platinum The WineHunter Award 2023; Vin de la Neu 2019 – Platinum The WineHunter Award 2021; Brunello di Montalcino 2019 del versante Nord.

“Per noi – ha dichiarato Antonino La Placa, direttore commerciale di Vinventions Italia – la sostenibilità è un impegno quotidiano al fianco dei produttori di vino. Con le nostre chiusure contribuiamo a diminuire l’impatto sull’ambiente, ridurre il consumo di acqua e azzerare lo spreco alimentare causato dal difetto di tappo. Siamo orgogliosi di lavorare insieme a enologi attenti all’ambiente come Nicola Biasi, con il quale portiamo avanti un confronto tecnico molto positivo. A Merano abbiamo avuto l’occasione di presentare i risultati concreti che le nostre chiusure garantiscono e quale è il nostro approccio al vino del futuro. Ricerca, innovazione, tecnologia per la sostenibilità sono nel nostro Dna”.

