Etichettatura del vino. Vallardi (Forza Italia), basito da regolamento UE

ROMA – “Sono basito, le nuove disposizioni sull’etichettatura del vino, pubblicate oggi dalla Commissione europea mettono in grave difficoltà il settore che dovrà provvedere a distruggere milioni di etichette già stampate”. Cosi Gianpaolo Vallardi, Responsabile regionale Agricoltura per Forza Italia Veneto.

“Il Regolamento (UE) 2021/2117 pubblicato il 6 dicembre 2021, impone l’etichettatura obbligatoria dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale dei vini a partire dall’8 dicembre 2023. La legislazione consente ai produttori l’opportunità di rendere visibile la dichiarazione nutrizionale completa e l’elenco degli ingredienti tramite e-label”. Spiega Vallardi.

“La Commissione ha pubblicato nuove Linee guida che includono una nuova interpretazione del regolamento OCM vino in cui si dichiara che la presentazione di un codice QR dovrebbe essere chiara per i consumatori per quanto riguarda il suo contenuto. Inoltre, il codice QR deve essere identificato sull’etichetta con il termine “ingredienti”. Questa interpretazione crea preoccupazione, incertezza per il linguaggio da utilizzare, oltre che a sobbarcare le nostre aziende di nuovi costi”. Chiarisce Gianpaolo Vallardi.

“Le nostre aziende si sono affrettate negli scorsi mesi a predisporre le nuove etichette e a stamparle, seguendo le disposizioni del 2021. Ora, a sole due settimane dall’entrata in vigore del regolamento, rende di fatto impossibile ai nostri produttori di adeguarsi e di ristampare le nuove etichette”. Chiosa Vallardi.

“Spero che la Commissione europea riveda le Linee Guida sull’etichettatura del vino per salvaguardare il settore vitivinicolo che dovrebbe cambiare tutte le etichette, nel periodo natalizio quando le consegne sono imminenti e gli ordini già predisposti”. Conclude Vallardi.

