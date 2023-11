Fondo Innovazione boom di richieste e risorse esaurite. Ismea: 1.883 domande convalidate (per 75 milioni di euro più riserva), portale chiuso in poche ore

ROMA – Ha aperto e chiuso, in poche ore, il portale Ismea per la presentazione delle domande del Fondo Innovazione. Troppe domande.

Il Fondo – che prevede una dotazione finanziaria per l’anno 2023 di 75 milioni di cui 10 milioni per le PMI con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di maggio 2023 – doveva prima aprire il 15 novembre, poi l’apertura è stata posticipata a lunedì 27 novembre alle ore 12. E solo quattro ore dopo la chiusura del portale per eccesso di domande.

Alle 16.15 di ieri, infatti, risultavano convalidate complessivamente 1.883 domande, di cui 1.696 a valere sulla dotazione nazionale e le restanti 187 a valere sulla riserva per le imprese con sede operativa nelle zone colpite dall’alluvione del maggio 2023. “Non è più possibile convalidare nuove domande per esaurimento delle dotazioni finanziarie destinate alla misura per l’anno 2023″ ha scritto così Ismea.

Alle 14,30, il portale ISMEA contava oltre 5 mila domande in compilazione. 776 le domande convalidate con una percentuale di utilizzo pari al 32,4% della dotazione finanziaria nazionale e 48,68% per quella dedicata alle zone alluvionate.

Ma il sito ha registrato un boom di accessi, già dopo un’ora dall’apertura del portale per l’accesso al Fondo per l’Innovazione in Agricoltura: Ismea ha infatti registrato più di 27.000 ingressi al sistema per oltre 4.500 domande in compilazione.

ECCO CHI POTEVA ACCEDERE

