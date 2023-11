HIFOOD e Alianza Team Europe vincono il Plant Based Innovation Award

FRANCOFORTE – In occasione della fiera Food Ingredients Europe 2023, HIFOOD – azienda parte di CSM Ingredients specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di ingredienti di origine naturale – è stata premiata insieme ad Alianza Team Europe – divisione europea della multinazionale colombiana che opera da oltre 7 decenni nel settore dei grassi e oli vegetali – per aver realizzato la “migliore innovazione di origine vegetale dell’anno”.

MirrorTissue, soluzione a base di lipidi grassi interamente vegetali di Alianza Team ulteriormente migliorata grazie all’utilizzo delle proteine, delle fibre vegetali e delle tecnologie proprietarie di HIFOOD, è infatti risultata vincitrice del “Plant-Based Innovation Award”.

Le due aziende hanno recentemente annunciato la loro collaborazione finalizzata a sviluppare emulsioni ad alto valore aggiunto e dall’etichetta pulita* per migliorare il gusto e la consistenza dei prodotti plant-based.

“È un onore aver vinto l’Fi Innovation Award, non solo perché dimostra il potenziale rivoluzionario della soluzione MirrorTissue, ma anche perché valorizza il ruolo delle alleanze strategiche tra eccellenze nel raggiungere grandi traguardi.” Ha dichiarato Aldo Uva, CEO di CSM Ingredients, che ha poi proseguito –, “Da sempre sono un grande fautore delle collaborazioni tra aziende, proprio perché consentono di unire le forze e generare innovazioni dal grande impatto positivo sia sull’ambiente che sulla salute delle persone. I nuovi grassi, in particolare, sono tra gli ambiti di ricerca e sviluppo più interessanti, avendo tutte le carte in regola per contribuire a far evolvere sensibilmente il settore alimentare. Sono quindi convinto che questo sia solo l’inizio di una collaborazione fruttuosa e duratura con Alianza Team, che toccherà presto altri importanti ambiti”.

“Ricevere il Fi Innovation Award insieme a HIFOOD è rappresentativo dei notevoli risultati che si possono ottenere grazie agli sforzi congiunti. Questo traguardo sottolinea infatti la forza che emerge quando due aziende lavorano insieme”. Ha commentato Jesus Jaimes, vicepresidente di Team Solutions (una business unit di Alianza Team), che ha aggiunto: “Il nostro impegno comune nel promuovere soluzioni a base vegetale trascende l’ambito culinario, contribuendo alla conservazione dell’ambiente e al benessere dell’umanità. Il premio riconosce la spinta verso il cambiamento promossa da grassi e lipidi innovativi, evidenziando il loro ruolo fondamentale nel garantire un gusto eccellente.”

La versione avanzata di MirrorTissue, vincitrice dell’Innovation Award, è davvero la dimostrazione concreta di ciò che si può ottenere lavorando congiuntamente. Nata dalla soluzione di Alianza Team a base di lipidi grassi interamente vegetali sviluppati per imitare gli attributi funzionali, strutturali e sensoriali forniti dai grassi animali, la versione avanza di MirrorTissue è stata ulteriormente perfezionata grazie alla tecnologia proprietaria HIFOOD, basata sulle proteine vegetali allergen-free – che rappresentano uno dei principali ingredienti dell’emulsione – e dalla fibra solubile vegetale ottenuta da semi oleosi – che stabilizza questa emulsione. Il risultato di questa combinazione è un grasso vegetale senza l’utilizzo di oli tropicali, dall’etichetta pulita e privo di allergeni.

Questa versione di MirrorTissue, infatti, nasce come risposta concreta ad una problematica dell’industria delle alternative vegetali alla carne animale, che fino ad oggi prevedevano l’utilizzo di grassi tropicali (come grasso di cocco e grasso di palma) per conferire ai prodotti finiti un aspetto, una consistenza e un gusto soddisfacenti. Tuttavia, questa tipologia di grasso tende a fondersi e fuoriuscire quasi completamente dai prodotti durante la cottura, penalizzando tenerezza e succosità. L’alta quantità di grassi saturi in essi contenuta, inoltre, potrebbe non renderle una scelta ottimale da un punto di vista nutrizionale. Le emulsioni proteiche sono così nate come possibile risposta a questa problematica, ma solitamente prevedono l’utilizzo di ingredienti indesiderati come i monogliceridi, la cellulosa chimicamente modificata, le gomme, le proteine di soia (che contengono allergeni) o altri additivi.

HIFOOD e Alianza Team Europe hanno quindi unito le forze proprio per sviluppare emulsioni dall’etichetta pulita, prive di allergeni e sviluppate attraverso l’utilizzo di oli e grassi locali.

La nuova versione di MirrorTissue fornisce attributi sensoriali chiave come aspetto gradevole, succosità e consistenza ed è per questo un prodotto altamente versatile e facilmente personalizzabile per diverse applicazioni vegetali: dalle salsicce alle polpette, burger, kebab, ripieni salati, fino ai piatti pronti.

