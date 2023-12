Kioti, la serie HX: i trattori compatti e versatili che conquistano l’Europa

TARQUINIA (VT) – Un trattore agricolo compatto, efficiente e multitasking, capace di adattarsi a diverse esigenze aziendali. La soluzione ideale è la serie HX di Kioti, il marchio sudcoreano che fa parte del gruppo Daedong Industrial Company.

La serie HX, presentata in anteprima europea al Sima di Parigi e all’Eima di Bologna nel 2023, rappresenta la gamma più potente dei trattori Kioti, con potenze che vanno da 90 a 140 cavalli. Si tratta di una linea di trattori completamente rinnovata, dal punto di vista sia estetico sia tecnologico, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e una garanzia di 5 anni inclusa nel prezzo.

Un motore potente e pulito

Il cuore della serie HX è il motore turbo a quattro cilindri da 3.833 cc Kioti Daedong Stage V, che grazie al sistema di iniezione common rail ad alta pressione, garantisce prestazioni, affidabilità e risparmio di carburante. Il motore è in grado di sviluppare una potenza massima costante in un ampio intervallo di giri, offrendo una risposta pronta e fluida in ogni situazione. Per ridurre le emissioni inquinanti, il motore è dotato di un sistema di post-trattamento dei gas di scarico che combina un catalizzatore di ossidazione diesel (DOC), una valvola EGR e un sistema SCR. Inoltre, l’intervallo del cambio dell’olio è stato esteso a 500 ore, per ridurre i costi di manutenzione.

Una trasmissione meccanica a 32 marce con hi-lo e inversore elettroidraulico

La serie HX è equipaggiata di una trasmissione meccanica a 32 marce in entrambi i sensi, con hi-lo di serie e inversore elettroidraulico sotto carico. Questa soluzione permette di avere sempre la giusta velocità di lavoro fino a 40 km/h, adattandosi alle diverse condizioni del terreno e alle diverse attrezzature. Per facilitare il cambio di marcia, la trasmissione è dotata di un interruttore sulla leva del cambio che consente di innestare la frizione senza usare il pedale. In questo modo, si riduce lo sforzo dell’operatore e si aumenta la precisione di manovra, soprattutto nei lavori con il caricatore frontale.

Una cabina confortevole e funzionale

La serie HX offre una cabina spaziosa e confortevole, con un design moderno e accattivante. La cabina è dotata di tutti i comfort, come il sedile a sospensione pneumatica, il riscaldamento e l’aria condizionata, la presa di corrente ausiliaria, le prese USB, lo specchietto retrovisore, lo stereo Bluetooth/MP3 e il cruscotto con dashboard LCD. Tutte le leve e i comandi sono ergonomicamente posizionati e facilmente accessibili, per garantire una guida sicura e intuitiva. La cabina è inoltre dotata di un tetto apribile, di una luce interna e di un tergicristallo posteriore.

Un impianto idraulico potente e versatile

La serie HX dispone di un impianto idraulico con una portata di 98,4 l/min, che alimenta il sollevatore posteriore, le tre prese di forza (540/750/1000 giri/min) e i tre distributori posteriori. Il sollevatore posteriore ha una capacità di 4.410 kg e una regolazione elettronica della sensibilità e della velocità di discesa. I distributori posteriori sono dotati di valvole di blocco e di regolazione del flusso. La serie HX è inoltre predisposta per il montaggio del caricatore frontale, con un distributore ventrale con leva incrociata joystick e una presa di forza anteriore opzionale.

Un design raffinato e dinamico

La serie HX si distingue per il suo design “Ultimate Refined”, che conferisce ai trattori un aspetto elegante e aggressivo. La carrozzeria ha dei profili spigolosi che creano una sensazione tridimensionale dinamica, mentre i fari anteriori e posteriori a LED donano un tocco di modernità e stile. Il cofano motore è inclinato per migliorare la visibilità e facilitare l’accesso al motore, mentre il serbatoio del carburante è integrato nel parafango posteriore per ottimizzare lo spazio. La serie HX è disponibile in due colori: arancione e verde.

Una gamma in continua espansione

La serie HX è attualmente composta da tre modelli: il 9010 da 90 CV, il 1001 da 100 CV e il 1201 da 115 CV. Tuttavia, la gamma è destinata a crescere, con l’arrivo previsto per la fine del 2023 di altri due modelli più potenti, da 130 e 140 CV. In questo modo, Kioti intende ampliare la sua offerta e soddisfare le esigenze di un mercato sempre più esigente e competitivo.

