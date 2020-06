New Holland lancia il nuovo sistema di cernita Combi-Grape per le vendemmiatrici Braud

Presentato al SITEVI 2019, il Combi-Grape™ è un nuovo sistema di cernita disponibile solo sulla vendemmiatrice compatta Braud 8030L. Questo sistema offre una qualità di raccolta intermedia tra un diraspatore standard e l’Opti-Grape™. È stato sviluppato per soddisfare le esigenze dei viticoltori che cercano un sistema di diraspatura e cernita per i vitigni rossi di alta qualità.

Dal 2002, tutte le vendemmiatrici New Holland Braud possono essere equipaggiate con un diraspatore, un sistema che è stato costantemente migliorato negli ultimi vent’anni e che oggi è in grado di lavorare qualsiasi varietà di uva, con qualunque tipo di resa in ogni parte del mondo.

Il sistema Opti-Grape, introdotto nel 2013, è stato il primo piano di cernita di bordo realizzato per la New Holland Braud. È dotato di un diraspatore, due piani di cernita a rulli e un sistema di smistamento a cuscino d’aria per pulire perfettamente il raccolto. Questo sistema offre la migliore qualità di raccolta mai raggiunta su una vendemmiatrice.

Pierre Cayrouse, Grape Harvester Product marketing specialist per le vendemmiatrici alla New Holland France, spiega: Il Combi-Grape abbina la qualità della vendemmia alla semplicità d’uso. Abbiamo scelto il miglior rapporto qualità/prestazioni per la nostra macchina compatta in modo che i nostri clienti vinicoltori possano continuare a ottimizzare la loro produzione migliorando al contempo anche la qualità del raccolto.

“La lavorazione dei grappoli può essere effettuata direttamente, senza pericolo di schiacciarli e con una pulizia eccezionale. La nostra macchina è perfettamente dimensionata per le esigenze dei vigneti di media grandezza. I controlli sono a portata di mano dell’operatore per facilitare al massimo le operazioni! Il sistema Combi-Grape della 8030L è un concentrato di know-how di Braud,” aggiunge.

Un piano di cernita intelligente e compatto

Il nuovo Combi-Grape si avvale di un piano di cernita con appositi rulli sotto un diraspatore standard. I convogliatori alimentano i grappoli nel diraspatore. I raspi vengono espulsi sul retro della macchina. Tutti gli acini liberi e il MOG (materiale diverso dall’uva) cadono sul piano di cernita, dotato di rulli aperti che consentono agli acini di cadere nella tramoggia. I pezzi di foglie e i piccioli sono guidati dai rulli sul lato della macchina da dove cadono.

Il sistema Combi-Grape è in grado di rimuovere tutti i piccioli contenuti nel raccolto, che avrà quindi una qualità più elevata rispetto al diraspatore standard.

Il piano di cernita è stato costruito per funzionare nelle condizioni più diverse. A seconda delle varietà coltivate, può lavorare acini di diverse dimensioni. L’operatore può regolare (dalla cabina) la distanza tra i rulli da 14 mm a 23 mm. La velocità dei rulli può essere controllata tramite la leva multifunzione in modo da adattare la capacità del sistema alla resa. Il piano di cernita può scorrere lateralmente alla macchina per facilitare le operazioni quotidiane di lavaggio.

Il sistema Combi-Grape della Braud 8030L è utilizzabile nella maggior parte delle condizioni e con gran parte delle varietà d’uva.

