E’ brasiliano il miglior vino eroico del mondo 2023. L’enologa Betina De Bem: vi svelo i segreti del nostro Santa Catarina Touriga Nacional prodotto a 1.250 metri

E' il migliore vino eroico del mondo del 2023. O milagre do terroir da Lomba Seca.

Siamo nell’area rurale di Lomba Seca, a São Joaquim nello stato di Santa Caterina, nel Sud del Brasile. Ma la qualità dei vini dell’azienda Quinta da Neve, non è certo un miracolo, seppur, come spiega l’azienda, siamo di fronte al “miracolo del terroir”, in una regione privilegiata, dove si trovano i 15 ettari vigneti aziendali, ad un’altitudine è di 1.250 metri.

A questa altezza è stato prodotto il Vinhos de altitude Santa Catarina Touriga Nacional – 2022, prodotto in sole 1.500 bottiglie, che si è aggiudicato il Gran Premio Cervim 2023, ovvero il vino che ha ottenuto il miglior punteggio in assoluto al Mondial des Vins Extremes organizzato dal Cervim, l’unico concorso internazionale dedicato alla viticoltura eroica (vigneti di montagna sopra i 500 metri, in pendenza dal 30% e piccole isole). La cerimonia di premiazione è avvenuta a Roma, alla presenta del presidente Cervim Stefano Celi.

Lo stesso vino ha conquistato oltre alla Gran Medaglia d’Oro, il premio Vinofed 2023; inoltre il Santa Catarina Touriga Nacional 2020 si è aggiudicato il Premio Eccellenza Cervim 2023.

Un lavoro pioneristico iniziato nel 1999 è stato portato avanti dall’azienda di Lomba Seca. Proprio il nome (Lomba Seca) nasce dalla scarsa piovosità: un luogo con lievi precipitazioni, elevata incidenza del sole ed un terreno adatto alla coltivazione di varietà speciali. Il milagre del terroir, appunto.

Il Touriga Nacional è un vitigno autoctono portoghese, portato in Brasile ai tempi della colonizzazione: si presenta con un colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. I profumi del Santa Caatarina Touriga Nacional sono quelli tipici della varietà, di frutti rossi, viola, prugna, fichi, con un tocco di specie e pepe nero, scanditi anche dal passaggio di 12 mesi in botti di rovere francese. “Al palato – come ci conferma la titolare ed enologa Betina De Bem – è un vino corposo con tannini morbidi e vistosi, di buona struttura e molto equilibrato”.

In totale l’azienda Quinta da Neve produce 50 mila bottiglie, e molto utilizzati – come ha raccontato ai nostri microfoni Betina De Bem, enologa e ingegnera agronoma – sono i vitigni italiani, su tutti il Montepulciano, il Sangiovese e il Vermentino, ma anche francesi come il Sauvignon Blanc e il Malbec.

Il mercato del vino in Brasile è in forte espansione: “Il consumatore brasiliano inizia a voler conoscere nuovi vini e nuovi sapori. Anche in Brasile, il nostro Santa Catarina Touriga Nacional sta avendo molto successo” aggiunge la De Bem.

Quinta da Neve si racconta così

O pôr do sol, o céu azul e as verdes montanhas formam o conjunto deslumbrante de uma paisagem sem igual.

Storia, raffinatezza e massima qualità ci definiscono. Portiamo con orgoglio l’eredità di essere uno dei primi vigneti stabiliti nella Serra Catarinense, raccogliendo premi in tutto il Brasile e, oggi, nel mondo. I nostri vini, realizzati con tecnologia e lavoro eccellenti, si distinguono per la loro eccezionale qualità.

Il tramonto, il cielo azzurro e le montagne verdi formano la straordinaria combinazione di un paesaggio unico. Un ambiente unico, con una natura suggestiva e animali rari, come il Leone Baio e il Procione.

Novità in arrivo – Uno spazio che ispira ci fa sognare progetti nuovi e prosperi. Presto, una proposta di alto livello focalizzata sull’enoturismo entrerà a far parte dell’universo Quinta da Neve.

