Vino, Cervim: la giornalista Valentina Bisti nominata nuova Ambasciatrice della Viticoltura eroica

ROMA – Un nuovo ambasciatore per la Viticoltura eroica. Il Cervim ha infatti conferito il titolo di ambasciatrice a Valentina Bisti, giornalista Rai, del TG1 e invita nell’ultima edizione di Linea Blu.

Il Cervim ha istituito la figura di “Ambasciatore Cervim – Viticoltura Eroica”, negli anni scorsi. I riconoscimenti vanno a personalità legate a questa particolare viticoltura per passione, conoscenza dei luoghi o perché operano direttamente in questi contesti.

“Abbiamo conferito il titolo di ambasciatrice della Viticoltura eroica, con grande piacere, alla giornalista Valentina Bisti, – sottolinea il presidente del Cervim, Stefano Celi -, per il suo lavoro e la grande professionalità in tv, per far conoscere quello che è la viticoltura eroica, soprattutto nelle piccole isole e nelle coste”.

