Vinventions punta sul web: un nuovo portale e una nuova comunicazione per l’azienda leader nei tappi

MILANO – Un unico marchio a rappresentare l’offerta sempre più vasta di prodotti e servizi e un sito web completamente ristrutturato. Vinventions, leader mondiale nelle soluzioni di chiusura, annuncia così la sua nuova brand identity. Questa trasformazione strategica, che si inserisce nella sua visione di sviluppo a lungo termine, accompagna l’ampliamento della sua offerta all’industria degli alcolici e al settore degli oli e aceti, continuando al contempo ad innovare nell’industria del vino.

«La nostra nuova identità unifica la nostra gamma di prodotti – dai tappi innovativi NOMACORC ai micro-naturali SÜBR, passando per le capsule a vite VINTOP e gli strumenti enologici WQS – e apre la strada a nuovi sviluppi. Ciò riflette il nostro impegno nell’offrire soluzioni globali e integrate a una clientela più ampia», spiega Stéphane Vidal, Strategic Business Development Officer presso Vinventions.Il nuovo sito web di Vinventions, www.vinventions.com, riflette questa offerta ristrutturata, fedele ai valori di vicinanza alla nostra clientela.

«Progettato per semplificare la navigazione, il nostro sito simbolizza la nostra ambizione di essere il partner privilegiato dei produttori di vini, spirits, oli e aceti in tutto il mondo. Rappresenta la nostra capacità di adattamento e la nostra evoluzione in un mercato in cambiamento -, spiega Vida – Il nostro portafoglio, ora integrato in un unico ecosistema, mette in risalto il nostro know-how invitando alla scoperta e all’interazione con i nostri prodotti e servizi.»In risposta alle sfide attuali del mercato, Vinventions si adatta alle esigenze dei produttori con soluzioni all’avanguardia nell’innovazione e nello sviluppo sostenibile, adatte a ogni prodotto e fascia di prezzo.

La sezione “Le vostre sfide” del sito web riflette l’impegno di Vinventions nell’andare oltre le soluzioni di chiusura, offrendo un’esperienza distinta, composta da una ricca biblioteca di articoli tecnici, webinar, studi e testimonianze. Il sito verrà regolarmente arricchito di webinar e articoli per continuare a sostenere i nostri clienti e rimanere un vettore di progresso per l’industria.

«La crescita del nostro marchio Vinventions e la nostra presenza online, associati ai nostri investimenti continui nelle nostre strutture di produzione, riflettono il nostro impegno deciso a favore dell’innovazione, della sostenibilità e dell’eccellenza nelle soluzioni che proponiamo ai nostri partner e clienti», conclude Stéphane Vidal.

Vi invitiamo a scoprire il nuovo branding di Vinventions e la gamma di soluzioni su www.vinventions.com

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it