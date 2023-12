Salumi e frutta alleati anche a Natale. I consigli per godersi la tavola in leggerezza e affrontare le Feste

MILANO – Il Natale, si sa, è quel periodo dell’anno in cui le ricette della tradizione tornano protagoniste indiscusse della tavola. Ma per alcuni questo vuole anche dire pranzi e cene interminabili fra mille irrinunciabili tentazioni culinarie che rischiano di ‘appesantirci’.

Cosa si può fare quindi per dire di sì ai tanto amati piatti della tradizione senza limiti?

Ecco tre consigli di Elisabetta Bernardi, biologa e nutrizionista.

Esercizio fisico : approfittare delle giornate fredde per fare delle lunghe passeggiate a passo svelto. In questo modo, complici le basse temperature, la camminata richiederà una maggiore quantità di energia, generando così un “credito” energetico da spendere durante i pasti natalizi.

: approfittare delle giornate fredde per fare delle lunghe passeggiate a passo svelto. In questo modo, complici le basse temperature, la camminata richiederà una maggiore quantità di energia, generando così un “credito” energetico da spendere durante i pasti natalizi. Assunzione di proteine e fibre: sono due componenti fondamentali nella dieta in grado di contribuire brillantemente al controllo del peso corporeo sia direttamente che indirettamente. Le proteine richiedono più tempo ed energia per essere digerite rispetto ai carboidrati o ai grassi, contribuendo quindi ad aumentare la sensazione di sazietà e a ridurre l’appetito. Questo può aiutare a controllare l’assunzione di cibo e a limitare il consumo eccessivo di calorie. Il processo di digestione delle proteine, poi, richiede una maggiore quantità di energia rispetto ad altri nutrienti, il che significa che il corpo “brucia” più calorie durante la digestione delle proteine stesse. Questo effetto termogenico può partecipare al bilancio energetico complessivo. Inoltre, un adeguato apporto proteico è essenziale per il mantenimento della massa muscolare.

Le fibre appartengono alla categoria dei carboidrati non digeribili, presenti principalmente in frutta, ortaggi, cereali integrali, legumi e frutta a guscio. Anche la fibra come la proteina può aumentare il senso di sazietà. Le fibre promuovono anche la regolarità intestinale e migliorano la salute digestiva oltre a rallentare l’assorbimento di zuccheri nel sangue, aiutando a mantenere stabili i livelli di glucosio e insulinici nel corpo. Ciò può contribuire a ridurre gli improvvisi picchi di fame

Abbinamenti scientifici: integrare una quantità adeguata di proteine – derivate per esempio dai salumi – e di fibra asssunta grazie alla frutta può aiutare quindi a mantenere la sazietà e a ridurre il consumo di alimenti ad alto contenuto calorico. L’abbinamento di salumi e frutta, come la Bresaola con le arance può offrire altre sinergie nutrizionali interessanti. Ad esempio, la vitamina C presente nella frutta può migliorare l’assorbimento del ferro presente nei salumi, poiché la vitamina C aiuta a convertire il ferro non eme in una forma più facilmente assorbibile dall’organismo. Oppure salame e kiwi dove le fibre presenti nella frutta possono aiutare a limitare l’assorbimento dei grassi derivati dai salumi, contribuendo alla regolarità intestinale.

Salumi e frutta si confermano quindi anche secondo gli esperti, un ottimo abbinamento nutrizionale. Questi due alimenti sono anche i protagonisti del progetto “LET’S EAT – European Authentic Taste” promosso da IVSI – Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e da ASIAC – l’Associazione formata dalle otto più grandi organizzazioni di produttori di frutta greca. Un progetto arrivato alla terza annualità che si rivolge ai consumatori, ai media e agli operatori, per promuovere un cambiamento culturale nei confronti dei salumi e aumentare il consumo di frutta e verdura nel contesto di abitudini alimentari corrette ed equilibrate, una priorità per l’Unione Europea.

IVSI – ISTITUTO VALORIZZAZIONE SALUMI ITALIANI

Nato nel 1985 in risposta alle crescenti esigenze di informazione da parte dei consumatori e con lo scopo di valorizzare l’immagine dei salumi italiani, nei suoi oltre 30 anni di storia l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha realizzato numerosi Programmi e interventi di comunicazione di grande impatto sull’intero comparto della salumeria italiana. Si è trattato di una vera e propria roadmap intrapresa per informare in modo completo, corretto e coinvolgente, gli operatori dell’informazione e mass media, gli opinion leader, la classe medico-scientifica e un sempre crescente pubblico di consumatori, sia italiani che stranieri, sugli aspetti produttivi, economici, nutrizionali e culturali dei salumi.

Nel 2019 l’IVSI ha promosso il “Manifesto IVSI: la carta dei nostri valori” una carta che enuncia 7 principi, valori e caratteristiche che fungono da linea guida per le aziende che decidono di aderirvi e sottoscriverlo. I valori sono: Storia e tradizione, Informazione e cultura, Qualità e sostenibilità, Legame con il territorio, Stile di vita italiano, Gioco di squadra e Orientamento al futuro.

Sul fronte estero sono stati sviluppati Programmi di divulgazione della conoscenza e di promozione dei salumi italiani in Germania, Francia, Svezia, Finlandia, Belgio, Inghilterra, Brasile, Argentina, Stati Uniti, Canada, Russia, Hong Kong, Macao, Corea del Sud e Giappone.

ASIAC – ASSOCIATION OF IMATHIA’S AGRICULTURAL COOPERATIVES

L’Associazione delle cooperative agricole di Imathia (ASIAC) è la joint venture delle otto maggiori organizzazioni di produttori di frutta, ufficialmente riconosciute dalla Grecia. Il loro obiettivo è quello di unire le forze per valorizzare il proprio potenziale produttivo e adoperarsi per rivolgersi al mercato internazionale. ASIAC e i suoi membri hanno sede nella Prefettura di Imathia, nel nord della Grecia, in una regione con una lunga tradizione nella coltivazione e lavorazione dei frutti. Gli otto membri dell’Associazione sono AC NAOUSSA, ASEPOP NAOUSSA, COOP MESSI, AC MELIKI, AC AMMOU “NEOS ALIAKMON”, AC EPISKOPI, ASOP EPISKOPI, AC VEROIAS “VENUS GROWERS”. I principali frutti che producono sono pesche e nettarine, mele, ciliegie e kiwi. ASIAC è tra i maggiori produttori di frutta in Grecia. Con una vasta tradizione ed esperienza nella coltivazione e lavorazione dei frutti, tutti i soci sono certificati con i più importanti Certificati di Qualità. Fornisce sia direttamente il mercato Internazionale della Frutta Fresca, sia indirettamente il Mercato Internazionale delle Conserve di Frutta e dei Succhi.

“Let’s Eat – European Authentic Taste” è il progetto promosso da IVSI – Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e da ASIAC – l’Associazione formata dalle otto più grandi organizzazioni di produttori di frutta greca, con l’obiettivo di migliorare il grado di conoscenza dei prodotti agroalimentari dell’Unione Europea e aumentarne la competitività e il consumo, mediante la promozione dei prodotti testimonial della campagna, all’interno dei Paesi target scelti: Italia, Francia e Belgio.

