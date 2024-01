Irrigazione 4.0: arriva quella proposta da xFarm Technologies e OCMIS che siglano un accordo

MILANO – xFarm Technologies e OCMIS, realtà italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di sistemi avanzati per l’irrigazione agricola e degli spazi verdi, annunciano una nuova partnership. L’obiettivo dell’operazione sarà integrare le attrezzature firmate OCMIS con la piattaforma xFarm, per macchinari sempre più intelligenti ed efficienti.

La sperimentazione che vedrà coinvolte aziende pilota selezionate, avverrà nella primavera 2024. L’obiettivo è rilasciare quanto prima il prototipo su importanti mercati europei, per offrire una soluzione concreta già a partire dalla prossima stagione irrigua.

“Quella dell’utilizzo efficiente delle riserve idriche è una delle sfide principali dell’agricoltura oggi. Il 70% dell’acqua del nostro pianeta viene destinata proprio all’agricoltura. Si tratta quindi di un tema molto caldo e urgente, in cui le tecnologie 4.0 – unite a una rinnovata consapevolezza da parte di tutto il settore – possono fare effettivamente la differenza. Da qui la decisione di unire il nostro know how tecnico alla lunghissima esperienza di OCMIS, per dare vita a un sistema che permetta un utilizzo quotidiano efficiente di questa preziosa risorsa, con vantaggi sia economici che ambientali, sia sul breve che sul lungo periodo” – afferma Matteo Cunial, Chief Revenues Officer & Co-Founder di xFarm Technologies.

“La nostra sfida quotidiana è quella di evolverci per realizzare sistemi di irrigazione di precisione che permettano di diminuire lo spreco d’acqua, combinando efficacia ed efficienza. Questa partnership con xFarm Technologies ci permetterà di sviluppare servizi digitali che consentiranno di migliorare il lavoro nei campi, ottimizzare le risorse, aumentare la produttività e fornire dati sostanziali sul risparmio idrico, fondamentali per finanziare progetti di innovazione anche grazie all’accesso a fondi europei e paranazionali dedicati.

Forte del saper fare che da quasi 50 anni lo contraddistingue, il Gruppo OCMIS lavora costantemente per proiettare il settore agricolo verso un futuro più sostenibile.” commenta Francesco Villani, AD di OCMIS.

Lunghi periodi di siccità, alternati a eventi piovosi estremi, spingono sempre di più verso un nuovo approccio per la gestione della risorsa idrica. L’Italia, in particolare, è un Paese esposto ad alluvioni e siccità a causa della sua conformazione geo-morfologica e climatologica, motivo per il quale la gestione dell’irrigazione deve essere sempre più consapevole e preventiva.

I macchinari OCMIS, quali sistemi Pivot, rainger e rotoloni, saranno in grado di comunicare con la piattaforma xFarm. Grazie al modulo irrigazione, il DSS irriguo sviluppato da xFarm Technologies, i macchinari OCMIS integrati potranno ricevere e mettere in pratica dei consigli irrigui che permettono di risparmiare notevoli quantità di acqua. In un primo momento, i consigli saranno basati sui dati forniti da sensori in campo, per poi, successivamente, essere calcolati a partire dall’integrazione delle informazioni che arrivano dai sensori con le informazioni che arriveranno da immagini satellitari, dalle quali si potranno calcolare indici di stress idrico. In questo modo, i macchinari irrigui 4.0 avranno le informazioni necessarie per irrigare dove necessario e con il giusto quantitativo di acqua, con lo scopo di limitare gli sprechi, ottimizzare la crescita del verde e la redditività delle produzioni agricole.

Obiettivo della partnership è arrivare a rendere disponibile per i clienti il consiglio irriguo, frutto dell’integrazione, in tempo per la stagione irrigua 2024, subito dopo la fase finale di test.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it