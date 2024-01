In Sicilia bandi per inizio attività. Fino a 300 mila euro di investimento con un finanziamento del 90% per nuovi imprenditori

PALERMO – «Siamo impegnati a reperire nuove risorse per finanziare ulteriormente “Fare impresa”, l’avviso pubblicato a fine novembre dall’assessorato regionale delle Attività produttive, che prevede agevolazioni a fondo perduto fino al 90 per cento per neo imprenditori, giovani e donne, che vogliono avviare un’attività in Sicilia.

Da parte mia, farò tutto il necessario per aumentare, e se possibile raddoppiare, la dotazione finanziaria a disposizione dell’iniziativa. Si tratta di un bando di importanza fondamentale per l’Isola e per lo sviluppo di un nuovo tessuto produttivo». Lo ha detto l’assessore Edy Tamajo partecipando, questa mattina, al confronto organizzato da Confcommercio Palermo, con le sue associazioni “Giovani Imprenditori” e “Terziario Donna”, alla Camera di Commercio del capoluogo. L’obiettivo è riuscire ad accrescere l’attuale plafond finanziario, 26 milioni di euro, della misura che rientra nel pacchetto “Competitività Sicilia” messo a punto dal governo Schifani per favorire la crescita e lo sviluppo.

Alla giornata di lavori ha partecipato anche Iolanda Riolo, presidente di Irfis FinSicilia, che gestirà la ricezione delle istanze. «”Fare impresa” – ha sottolineato Riolo – è per noi un’iniziativa strategica sia perché rappresenta un veicolo importante per far crescere una nuova classe imprenditoriale sia perché mira a obiettivi sui quali siamo molto sensibili: sostenibilità, donne, giovani, ricerca e sviluppo».

Alle agevolazioni sono ammissibili progetti imprenditoriali che prevedano una nuova attività in tutti i settori, ad esclusione della produzione primaria (pesca, agricoltura e attività correlate). L’avviso, consultabile sul sito del dipartimento regionale delle Attività produttive a questo indirizzo, è aperto alle piccole e micro imprese che hanno un’unità operativa in Sicilia. La proposta da presentare deve avere un costo che va dai 50 ai 300 mila euro e deve essere attuata entro 24 mesi dal finanziamento. Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto fino a un massimo del 90 per cento. Chi vorrà usufruire della misura dovrà registrarsi sulla piattaforma elettronica Incentivi Sicilia a questo link a partire dalle ore 12 del 16 gennaio e fino alle ore 17 del 19 febbraio. Le istanze dovranno essere presentate, sempre per via telematica, dalle ore 10 del 20 febbraio sino alle ore 17 del 27 febbraio.

