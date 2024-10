Sostegno alle aree montane. Regione Siciliana promuove due seminari per l’accesso al credito

PALERMO – Sostenere i Comuni montani e parzialmente montani della Sicilia nell’accesso alle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit). È l’obiettivo dei due seminari che l’assessorato regionale delle Autonomie locali ha organizzato per domani e venerdì, giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, a Palermo e Catania per amministratori locali e tecnici.

«Due incontri – spiega l’assessore Andrea Messina – che aiuteranno le amministrazioni locali, destinatarie delle risorse, nella redazione e nella presentazione dei progetti per accedere al Fosmit, il Fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri finanziato per gli anni 2022 e 2023 con 19 milioni di euro. Una misura che il governo regionale ha fortemente voluto per portare avanti nelle aree interne dell’Isola iniziative di ammodernamento e valorizzazione dei territori. Si tratta, infatti, di risorse per interventi di promozione e riqualificazione del loro habitat, di ammodernamento, di efficientamento energetico, nonché utili a favorire il ripopolamento e il rafforzamento delle reti sociali».

I due seminari si svolgeranno domani, giovedì 10 ottobre alle 10, a Palermo, nella sede del dipartimento della Funzione pubblica (viale Regione Siciliana, 2194) e venerdì 11 ottobre a Catania, sempre alle 10, negli uffici della Regione Siciliana nell’ex Palazzo Esa (via Beato Bernardo, 5). A rispondere ai quesiti posti dagli amministratori locali sarà un team di tecnici del dipartimento delle Autonomie locali e dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia. Quanti non avranno la possibilità di seguire i lavori in presenza potranno avvalersi, solo nella giornata del 10 ottobre a partire dalle ore 10, di un collegamento in streaming che verrà effettuato al seguente link: https://meet.google.com/gwi-pufi-qsm (oppure digitando: ‪02 3041 9731‬ PIN: ‪241 965 926)‬‬‬‬.

