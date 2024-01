Agrifish, Fini (Cia): Nuovo semestre riconosca ruolo chiave agricoltura e tutela reddito imprese da Europa

ROMA – Il nuovo semestre del Consiglio Ue sia segnato da una reale disponibilità a riconoscere il ruolo chiave dell’agricoltura nella transizione green e l’input di Paesi, tra cui l’Italia, orientati a costruire insieme un futuro sostenibile che sia davvero graduale e possibile. Servono più risorse nella Pac, ricerca scientifica e principio di precauzione alla base di dossier spinosi, come quello sulla carne sintetica, e un intervento forte per una campagna europea di conservazione delle acque, come mai vista prima.

Così il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, sui temi in discussione al Consiglio Agrifish, in corso a Bruxelles.

In particolare, ribadisce Fini: “Servono politiche di sviluppo a tutela prima di tutto del reddito delle imprese e più risorse nella Pac a salvaguardia delle produzioni alimentari certificate, mettendo le aziende del settore realmente nelle condizioni di lavorare in sostenibilità, senza rinunciare a obiettivi ecologici e innovativi”.

Sostenendo la creazione del programma ‘RewaterEu’, Fini ricorda che “negli ultimi tempi l’Italia è stato il Paese che ha investito più di tutti nella risorsa acqua e che più di qualunque altro ne ha bisogno per la produzione di materie prime di qualità e per continuare a essere custode del territorio e delle aree interne. Ecco perché, come già sollecitato alle istituzioni nazionali, serve un Piano di gestione delle acque a uso irriguo, con una programmazione oltre il 2026 e risorse dedicate all’agricoltura per la crescita del sistema dei grandi invasi (dighe) da considerarsi integrati, e non alternativi, a quello dei piccoli invasi (laghetti)”.

Per Fini, poi, “va nella giusta direzione anche il dossier sulla carne sintetica, soprattutto lì dove torna a chiedere alla Commissione Ue valutazioni d’impatto univoche da parte della ricerca pubblica e il rispetto del principio di precauzione”.

Infine, “attendiamo ora risultati importanti dall’avvio del Dialogo strategico, che verrà presentato giovedì prossimo, con l’auspicio -conclude Fini- che la Commissione metta in campo tutte le misure necessarie per affrontare la grande crisi che sta attraversando l’agricoltura europea”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it