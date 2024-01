Protesta agricoltori. Lizzi (Ue), Pieno sostegno a chi difende civilmente la propria attività dalle eco-follie europee

BRUXELLES – “Quello che avevamo previsto si sta avverando: anche in Italia gli imprenditori agricoli scendono in piazza contro le eco-follie imposte dalle sinistre che controllano le istituzioni europee” così l’europarlamentare Elena Lizzi, che esprime il proprio appoggio alle proteste che dopo la Germania stanno ora interessando anche il nostro Paese.

“Carne sintetica, insetti nel piatto, disarmo delle difese contro la concorrenza sleale estera sono soltanto alcuni dei problemi che minacciano la tenuta economica e sociale della nostra agricoltura – continua Lizzi -. Mi sono spesa e continuerò a farlo, nella Commissione Agricoltura del Parlamento e in tutte le sedi possibili, per difendere le nostre imprese, soprattutto i giovani che credono in questo settore, e i cittadini che hanno diritto di alimentarsi con prodotti naturali, tradizionali e tracciati”.

