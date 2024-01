Il Consiglio oleicolo internazionale intensifica gli sforzi per combattere la xylella

MADRID – Nell’ambito delle molteplici azioni intraprese dal CIO per combattere la Xylella fastidiosa , il patogeno vegetale più pericoloso che colpisce gli olivi, l’organizzazione ha rinnovato il suo impegno con il progetto BeXyl nel gennaio 2024.

Il CIO si concentrerà sul trasferimento delle conoscenze e sulla diffusione dei risultati di questo progetto finanziato dall’UE che cerca di affrontare l’esistenza della Xylella fastidiosa e di prevenire future epidemie.

Dal 2022, “ Be yond Xyl ella : strategie di gestione integrata per mitigare l’impatto di Xylella fastidiosa in Europa ” ha lavorato per ottimizzare l’applicazione dei risultati della ricerca relativi a questa pericolosa infezione attraverso una strategia di ricerca completa e multidisciplinare basata su un approccio multi-attore.

In qualità di membro del consiglio di progetto, il CIO ha rinnovato il suo impegno a migliorare la capacità degli olivicoltori e dei vivaisti nella lotta contro la Xylella trasferendo conoscenze, sostenendo la pianificazione della ricerca e sostenendo l’implementazione dei risultati dello studio. Inoltre, si prevede che i rappresentanti del CIO parteciperanno a una serie di eventi informativi, prove sul campo, sondaggi, workshop e gruppi di discussione, attraverso i quali sarà incoraggiata l’adozione di soluzioni sostenibili.

La lotta contro la Xylella fastidiosa e i suoi effetti dirompenti sugli uliveti e su altre piante richiede senza dubbio la cooperazione di tutte le parti interessate del settore, dagli agricoltori e scienziati ai governi e alle organizzazioni internazionali, come il CIO.

