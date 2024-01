Agricolus, la piattaforma per gestire in modo innovativo l’azienda agricola

L’affermazione di una maggiore coscienza ambientale e l’attenzione alla salute umana sia da parte dei consumatori che dei produttori, insieme alla consapevolezza degli agricoltori dei costi economici dei trattamenti, ha determinato la diffusione dell’agricoltura integrata e biologica.

Esse sono regolamentate dai Disciplinari di Produzione Integrata regionali e dalle diverse normative europee, nazionali e regionali.

Tale cambiamento ha portato a una riduzione dell’impatto ambientale anche nell’agricoltura convenzionale, che si concretizza nell’utilizzo oculato dei principali input colturali: acqua, fertilizzanti e prodotti per la difesa da parassiti e malattie.

I DSS in agricoltura di precisione rappresentano un fattore chiave per gestire in modo efficiente l’azienda agricola e prendere le giuste decisioni nel momento più opportuno.

Sino a oggi le scelte sono state fatte utilizzando prassi consolidate e tramandate, ma affidarsi esclusivamente a metodi tradizionali potrebbe compromettere il raccolto.

A causa di cambiamenti climatici drastici e repentini, l’evoluzione tecnologica e l’innovazione delle pratiche culturali non sono più un’opzione, ma una necessità in grado di permettere all’agricoltore di essere competitivo e migliorarsi, non subendo passivamente le avversità.

Lo scopo dei DSS non è quello di “imporre” una scelta, ma di fornire un supporto (come dice la parola stessa) a tecnici e agricoltori nell’analisi delle decisioni da prendere.

I sensori per l’agricoltura hanno aperto la strada alla digitalizzazione dell’azienda agricola. Rilevano infatti dati fondamentali che permettono di valutare lo stato di salute delle colture, dando la possibilità di programmare interventi mirati e ottimizzare le attività di monitoraggio in campo.

L’impiego dei sensori, come quelli agrometeo, consente di registrare e ottenere numerose informazioni relative alle colture (ad esempio la bagnatura fogliare) e all’ambiente circostante (valori di umidità dell’aria, temperatura e velocità del vento).

La disponibilità di tali dati ha preparato il terreno alla diffusione dei modelli previsionali per valutare e stimare la crescita delle piante e la presenza di fitopatie.

Incrementare le produzioni di qualità e la sostenibilità del settore agricolo attraverso le innovazioni sono alcune delle sfide più importanti dei prossimi anni.

L’Agricoltura di Precisione (AdP) ha un ruolo decisivo in questo processo per la capacità di ridurre la variabilità all’interno del campo e rendere la resa uniforme.