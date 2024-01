CaBa Industrie, novità a Fieragricola: CT 80 e DRF 300, la cimatrice e la diradatrice da frutteto

VERONA – CaBa Industrie, azienda della meccanizzazione agricola e delle trasmissioni meccaniche con un’ampia gamma di macchine e attrezzature all’avanguardia e di alta qualità, ha presentato a Fieragricola la sua novità 2024: la cimatrice CT80 con la diradatrice da frutto DFR 300. Siamo andati a conoscere le caratteristiche di questi due prodotti.

La cimatrice CT 80 è una macchina singola con una robusta struttura a colonna, progettata per effettuare il diradamento meccanico sui frutti, migliorando la qualità degli stessi e favorendo l’equilibrio della pianta. É inoltre utilizzabile con diversi attrezzi della gamma Lotti per la gestione della parete fogliare. Viene montata anteriormente al trattore su sollevatore anteriore di seconda categoria. A fine lavoro, con una semplice operazione, la macchina può essere riposta su un apposito cavalletto di stazionamento, riducendo i rischi dell’operatore.

La colonna è allestita con uno sfilo verticale di 1000mm che permette di lavorare su tutta la superficie della pianta in una sola passata. Oltre a ciò, la colonna offre la possibilità di inclinarsi sia in positivo sia in negativo. In questo modo viene agevolata la manovra di ingresso e uscita dagli impianti perché la cimatrice può essere portata in posizione centrale. I diversi cilindri con i quali è allestita la macchina permettono poi di inclinare la diradatrice rendendo la sua azione effcace in ogni impianto in cui lavora.

La macchina è alimentata idraulicamente e necessita di una portata d’olio pari a 20-25L/min.

La CT 80 è comandata tramite un joystick elettroidraulico da tenere nella cabina del trattore che controlla tutti i movimenti.

DIRADATRICE DA FRUTTO

La diradatrice da frutto – novità della gamma Lotti – è applicabile sulla nostra CT 80, rendendo così possibile il diradamento dei frutti in modo meccanico. Dopo numerose prove, è stato appurato che questo attrezzo riduce i costi del diradamento – operazione effettuata generalmente a mano – tra il 60% e l’80%. Questa macchina innovativa permette di svolgere l’operazione di diradamento in modo sicuro per la pianta ma allo stesso tempo rapido e preciso.

É inoltre possibile controllare in ogni momento il numero di giri del rotore, che possono andare da un minimo di 8 a un massimo di 20 giri al minuto, regolando la portata dell’olio idraulico sull’attrezzo. Tale portata deve comunque essere sempre compresa tra i 5L/min e i 20L/min.

La diradatrice da frutto è equipaggiata con un rotore che garantisce una superficie di lavoro pari a 300cm.

