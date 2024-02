Acqua. Confagricoltura Piacenza, Con la concentrazione dei fenomeni meteorologici è strategico costruire invasi

PIACENZA – L’Italia sta diventando un Paese povero di acqua e dobbiamo imparare dai Paesi che, avendo poca acqua, hanno fatto molta più squadra fra le istituzioni”, lo ha affermato alla 116^ Fieragricola di Verona il commissario straordinario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua, protagonista la settimana scorsa del convegno “l’agricoltura nel clima che cambia: acqua, agronomia, allevamento animale, scenari di adattamento al cambiamento climatico”.

“Dobbiamo invasare più acqua, costruendo nuovi invasi e riparando la rete perché non perda, e poi fare politiche anche per la ricarica degli acquiferi”, ha raccomandato il commissario che ha affidato il suo pensiero anche a un comunicato stampa. Fondamentale – per Dell’Acqua – anche il ruolo degli agricoltori, che sono già oggi protagonisti attivi di una gestione sostenibile delle risorse idriche: “gli agricoltori stanno già risparmiando acqua – ha riconosciuto il commissario straordinario -. servono però pianificazioni e serve tempo, perché non si può chiedere all’agricoltura di risparmiare il 50% di acqua o chiedere agli agricoltori di cambiare le colture del Paese”.

“Un plauso e un grazie al commissario che ha il coraggio e la trasparenza di affermare una posizione razionale, ragionevole, ma tuttavia impopolare in questa strana nazione. Cose che le istituzioni faticano ad esplicitare, e che come Confagricoltura non solo affermiamo da tempo, ma che vorremmo anche vedere attuate” – così la componente di giunta nazionale di Confagricoltura, la piacentina Giovanna Parmigiani – che interviene sul tema della gestione della risorsa idrica.

“Con la concentrazione dei fenomeni piovosi, che fanno seguire a periodi siccitosi piogge di breve durata e di grande intensità, è strategico costruire invasi per garantire sicurezza, grazie alla capacità di laminazione di queste infrastrutture e dotare al contempo il territorio delle riserve d’acqua necessarie tanto all’agricoltura quanto agli usi civili. Ruolo che i bacini del nostro territorio hanno già avuto modo di esercitare a vantaggio di una buona parte della popolazione in occasione delle estati siccitose come quella del 2022. Auspichiamo – conclude Parmigiani – che, con tutti gli step necessari, si arrivi alla realizzazione delle infrastrutture che chiediamo per porre fine ad una serie sempre più frequente di emergenze annunciate”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it