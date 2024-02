Ministro Giorgetti: Valutiamo esenzione Irpef imprenditori agricoli, nel prossimo Milleproroghe

ROMA – “Fermi gli interventi già adottati e in precedenza ricordati, nonché tutte le altre misure agevolative vigenti per il comparto agricolo, è in corso di valutazione l’intervento in materia di esenzione dell’Irpef per gli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie. Tale misura, quindi potrà essere, inserita nel primo veicolo normativo utile, che potrebbe essere anche il decreto legge Milleproroghe attualmente all’esame della Camera”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti rispondendo al all’interrogazione, illustrata dal senatore Borghi Enrico (IV), sull’incremento dell’IRPEF agricola nel quadro dell’attuale livello di pressione fiscale.

“Il tema dell’Irpef agricola – ha detto il ministro Giorgetti al Senato – è già stato posto al presidente Meloni, abbiamo nella nostra politica di bilancio, cercato, in una situazione di generale incertezza geopolitica, una serie di misure selettive a favore in particolare delle categorie e settori più incisi dalla situazione di crisi internazionale; e anche con riferimento agli imprenditori agricoli, quelli provati dalla siccità, dalle fitopatie e dalle tante emergenze che si sono presentate nell’ultimo anno. A tal fine ricordo che l’ultima legge di bilancio ha destinato 300 milioni di euro (100 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025-2026 ndr.) al nuovo fondo emergenza sia per il comparto agricolo sia per la pesca e acquacoltura. inoltre nel finanziare i fondi indigenti si sono tutelate le filiere italiane a vantaggio dei nostri agricoltori e di tutto l’indotto agroalimentare. Infine sono stati apportati correttivi alla legge 102 del 2004, in relazione alla disciplina dello stato di calamità e della sospensione dei ratei dei mutui”.

Nel suo intervento Borghi ha ricordato che l’Irpef agricola introdotta da Renzi, valeva 248 milioni di euro a favore degli agricoltori: “Una cosa chiediamo al Ministro Giorgetti e al Governo: non prendete in giro gli agricoltori, non prendete in giro quest’Aula, non prendete in giro l’Italia. Provate per una volta a togliere una tassa anziché metterne dieci” ha concluso.

