Obbligo assicurazione per trattori in aree private e fermi: c’è la proroga di 6 mesi

ROMA – Si va verso il rinvio di 6 mesi per obbligo di assicurazione per i trattori e mezzi agricoli non circolanti, fermi ed in aree private.

E’ stato depositato quest’oggi da Fratelli d’Italia, un emendamento al decreto Milleproroghe, presentato da Angelo Rossi, in accordo con il ministro Francesco Lollobrigida, che posticipa di sei mesi l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione per i mezzi agricoli.

Da qualche giorno, infatti, era emersa la possibilità di emendamenti presentati al Dl Milleproroghe, in discussione alla Camera dei Deputati, con l’obiettivo di posticipare l’entrata in vigore dell’obbligo normativo di assicurazione dei veicoli anche in aree private.

E’ già un primo passo nella direzione auspicata dagli agricoltori, anche se fra sei mesi, scaduto questo periodo di rinvio, il problema dell’assicurazione obbligatoria per i trattori fermi si ripresenterà.

