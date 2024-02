A Macfrut grande novità: al via il primo Salone dell’Agrivoltaico

CESENA – A Macfrut 2024 la grande novità del Salone dell’Agrivoltaico. Realizzato in partnership con KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Sud Europa, Africa e nel bacino del mediterraneo sulla transizione energetica, il Salone mette in vetrina tutte le opportunità offerte dall’integrazione della produzione agricola alla generazione di energia fotovoltaica.

È la prima volta che una fiera verticale dell’ortofrutta pone il suo focus su due temi sempre più al centro della moderna agricoltura (agrivoltaico e agrisolare), a testimonianza di un’attenzione all’innovazione e alla sostenibilità verso l’intera filiera da sempre tratto caratterizzante di Macfrut (Rimini Expo Centre 8 -10 maggio).

“L’agrivoltaico rappresenta una nuova frontiera per le rinnovabili, come conferma il recente schema di decreto che ha l’obiettivo di installare almeno 1,04 gigawatt di sistemi agrivoltaici avanzati entro il 30 giugno del 2026: costituisce una grande occasione di sviluppo per il nostro Paese ed è una delle strade più importanti per condurre l’agricoltura verso la decarbonizzazione – dichiara Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director Green and Technology Division di IEG – A Macfrut 2024, con il Salone dell’Agrivoltaico powered by KEY, la sua area espositiva e gli eventi in programma, ci rivolgiamo agli agronomi e a tutti i protagonisti della filiera ortofrutticola nazionale e internazionale, con l’obiettivo di presentare loro le nuove opportunità che questa tecnologia può offrire, anche nell’ottica della creazione di nuovi modelli di business molto più sostenibili per le aziende agricole, sia dal punto di vista economico che ambientale”.

Il Salone attraverso un approccio innovativo mette in rete in un’unica area i temi centrali dell’agrivoltaico: fonti rinnovabili, uso sostenibile del suolo, tutela della biodiversità e pratiche agricole. Tutto questo per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione della nostra economia, creando valore condiviso con territori e comunità locali che ospitano gli impianti.

Nel dettaglio, il Salone dell’Agrivoltaico propone una parte espositiva con la presenza di un nutrito gruppo di imprese del settore, nonché tavoli tecnici con specifiche sessioni di presentazione di progetti. Ad arricchire il tutto sono previsti una serie di convegni sui temi cardine dell’agrivoltaico nel settore ortofrutticolo: Pac e misure Psr; strumenti di formazione per gli agronomi; frutticultura a rischio erosione genetica. Due eventi infine sono dedicati a specifiche tematiche di respiro internazionale con particolare attenzione a due Continenti (Africa ed America Latina).

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it