Pici. Storia, Cultura, Territorio. Un nuovo volume sulla tradizionale pasta toscana

CHIANCIANO (SI) – E’ uno dei piatti più conosciuti in Toscana, nasce in provincia di Siena e rappresenta più di tutti il concetto di cucina povera e filiera corta. I Pici sono candidati a diventare un patrimonio Unesco, così come la cucina italiana.

La tradizionale pasta della Valdorcia e della Valdichiana è raccontata in questo nuovo volume, voluto dall’Associazione Amatori Pici Chianciano (Si). Pici. Storia, Cultura, Territorio il titolo che comprende anche le parti descritte all’interno del libro al cui interno si trova una prima parte che ne racconta la storia che ci riporta alla cultura contadina. Proprio questo aspetto sociologico è raccontato nella seconda parte che verte sull’importanza anche del contatto umano e della collaborazione tra famiglie al tempo della Mezzadria. L’ultima parte del libro è dedicata alle ricette, dal come “appiciare” a come “condire” i pici.

Gli autori sono Alessio Banini, antropologo con specializzazione economica, conoscitore della storia e delle tradizioni della Valdichiana. Stefano Biagiotti, docente universitario di Economia e politiche ambientali, è direttore della società Qualità e sviluppo rurale che negli ultimi anni ha ridato vita a numerose filiere tradizionali, tra cui quella dell’Aglione. Infine Filippo Masina, storico contemporaneo.

Un volume edito da La Valdichiana, virtuosa casa editrice del territorio, con progetto grafico a cura di Alessia Zuccarello.

