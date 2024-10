Speciale Agricultura.it Eima International. Scarica il pdf del nostro giornale

EIMA International è l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, rassegna a cadenza biennale promossa dal 1969 da FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura) ed organizzata dalla sua società di servizi FederUnacoma surl, in collaborazione con BolognaFiere.

Cinque giorni – dal 6 al 10 novembre – nel quartiere fieristico di Bologna, in una superficie complessiva di 375.000 mq (122.000 mq la superficie espositiva netta), con circa 1.700 espositori provenienti da 42 paesi che espongono oltre 60.000 modelli di mezzi, macchine e attrezzature per ogni tipo di lavorazione agricola o “verde” e per ogni modello di impresa.

