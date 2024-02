Georgofili e Anbi firmano protocollo di intesa per la sensibilizzazione ai temi dell’acqua

FIRENZE – E’ stato firmato questa mattina a Firenze un protocollo di intesa tra l’Accademia dei Georgofili e Anbi, alla presenza di Massimo Vincenzini Presidente dei Georgofili, Massimo Gargano Direttore di Anbi e Marco Bottino Presidente di Anbi Toscana.

Le due istituzioni si impegnano a collaborare per i progetti per la difesa dell’ambiente, a partire dagli ecosistemi fluviali e dalle zone umide, con l’obiettivo di una corretta interazione tra le esigenze di difesa del suolo, utilizzo razionale delle acque, riqualificazione di ambienti degradati e tutela della flora e della fauna presenti in queste aree.

“I Georgofili riconoscono da sempre l’importanza del lavoro svolto dai consorzi di bonifica, già da qualche anno infatti collaboriamo proficuamente con Anbi Toscana. Poter estendere questo rapporto sinergico a livello nazionale ci rende ancor più determinati sull’importanza fondamentale di mettere a disposizione la nostra conoscenza scientifica alla preparazione tecnica dei consorzi, nell’interesse della manutenzione del territorio e dei corsi d’acqua, della regimazione idraulica e dello stoccaggio di riserve idriche preziose per l’agricoltura in tutta Italia”, ha dichiarato Vincenzini.

“Assieme ai Georgofili pensiamo di scrivere una bella pagina di storia per il bene dell’ambiente, unendo conoscenze e competenze. Siamo molto soddisfatti di questo accordo e siamo certi che ne emergeranno ottimi risultati per il territorio”, ha sottolineato Massimo Gargano.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it