Italmopa esprime soddisfazione per l’esito della riunione filiera cereali e auspica, nell’interesse della filiera, di sviluppare un confronto costruttivo

ROMA – Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia esprime piena soddisfazione per l’esito della riunione di filiera cereali, convocata dal Sottosegretario Masaf on La Pietra, avente, tra l’altro, quale obiettivo il confronto tra i componenti della filiera sull’avvio di un registro telematico cereali.

Nella circostanza, Italmopa, rappresentata dal Presidente Andrea Valente e dalla Vice Presidente Emanuela Munari, ha ribadito l’apertura del comparto nei riguardi dell’introduzione di uno strumento volto al monitoraggio quantitativo delle produzioni cerealicole nazionali, purché esso non si traduca in ulteriori oneri economici o burocratici a carico delle aziende molitorie. Al contempo, Italmopa ha auspicato che il monitoraggio venga esteso anche all’analisi qualitativa dei raccolti nazionali, offrendo in tal modo agli operatori della filiera, ma anche alle Istituzioni, la possibilità di disporre da un lato, di informazioni in grado di garantire una maggiore trasparenza e di conseguenza un miglior funzionamento del mercato, dall’altro, di elementi volti ad individuare, in vista della loro risoluzione, le maggiori criticità constatate.

“Ringrazio sentitamente il Sottosegretario La Pietra che ci ha offerto l’opportunità di sviluppare un confronto costruttivo all’interno della filiera nell’ottica di un incremento della sua competitività e di quella di tutti gli attori che la compongono” sottolinea Andrea Valente “auspichiamo ovviamente che il clima di collaborazione sviluppatosi nella circostanza con la produzione primaria possa trovare future conferme nell’interesse di una filiera, quella dei cereali, che costituisce un elemento portante dell’agroalimentare nazionale”.

