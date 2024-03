Grano duro: le quotazioni (27 marzo) tornano a crescere a Borsa Merci Foggia. Il Fino (+15 euro/t) vale 330-335 euro

FOGGIA – Tornano a salire, dopo tante settimane (e mesi), le quotazioni di grano duro.

Più 15 euro a tonnellata per il Fino, più 8 euro per Biologico, e 7 per Buono Mercantile e Mercantile.

E’ quanto emerge dal listino del prezzo, di mercoledì 27 marzo 2024, della Borsa Merci di Foggia, rispetto all’ultima settimana.

I valori restano sempre molto bassi sia chiaro, tanto per dare un’idea, rispetto a fine gennaio il grano duro Fino vale 60 euro in meno a tonnellata.

I LISTINI SETTIMANALI

La quotazione del FINO salgono di 15 euro e vanno a quota 330-335 euro/t. (il 20.3 era a 315-320 euro/t.; il 13.3 era a 322-327 euro/t.; a 337-342 euro/t. il 6.3; era a 357-362 euro/t. il 26.2; mentre il 21.2.24 era a 372-377 euro/tonn.; a 375-380 euro/tonnellata il 14.2, a 378-383 euro/t. il 7.2.24; a 383-388 il 31.1.24; a 390-395 il 24.1 e 17.1.24; era a 385-390 euro/t. il 10.1 e 380-385 euro/t. il 20 dicembre 2023).

In crescita di 5 euro a tonnellata il BUONO MERCANTILE che arriva a quota 305-310 euro/t. (era a 300-305 euro/t il 20.3; a 305-310 euro/t. il 13.3; il 6.3 era a 320-325 euro/t. (il 26.2 era a 340-345 euro/t.; il 21.2 era a 350-355 euro/t.; il 14.2 era a 355-360 euro/t.; a 365-370 euro/t. il 7.2.24; a 370-375 euro/t. il 31.1; a 380-385 era il 24.1 e il 17.1.24; mentre il 10.1.24 era 370-375 euro/t.; 365-370 euro/t. il 20 dicembre 2023).

Stesso aumento (+5) anche per il MERCANTILE che sale a 285-290 euro/t. (il 20.3 era a 280-285 euro/t.; il 13.3 era a 285-290 euro/t. (era 300-305 euro/t. il 6.3; il 26.2 valeva 320-325 euro/t.; mentre era a 330-335 euro/t. il 21.2; e a 330-335 il 14.2; il 7.2.24 era a 335-340 euro/t.; 340-345 euro/t. il 31.1; era a 345-350 il 24.1 e il 17.1.24; il 10.1.24 era a 335-340 euro/t; a 330-335 euro/t.il 20 dicembre 2023). Quotazioni a più 8 euro per il frumento duro BIOLOGICO che va a quota 365-370 euro/t. (il 20.3 era a 357-362 euro/t.; il 13.3 era a 362-367 euro/t.; il 6.3 valeva 377-382 euro/t. (era a 397-402 euro/tonn. il 26.2; era a 402-407 euro/tonn. il 21.2; era a 14.2 e il 7.2 era a 407-412 euro/t., era sempre a 410-415 euro/t. il 31.1 ; a 415-420 euro/t. il 24.1 e 17 gennaio; era a 405-410 euro/t. il 10.1.23; a 400-405 il 20 dicembre 2023). Non ci sono variazioni nel resto del listino di giornata. LEGGI ANCHE Grano duro: tutte le quotazioni del 2023 della Borsa Merci di Foggia. Il riepilogo di agricultura.it

