Controlli di Pasqua, Coldiretti: Bene Nas con colombe in 7 tavole su 10

ROMA – Con quasi sette italiani su dieci (69%) che per Pasqua porteranno in tavola la colomba e un altro 63% che acquista uova di cioccolato è importante l’operazione dei Nas che ha portato al sequestro di 2 tonnellate di dolci spacciati per artigianali o fatti con ingredienti scaduti. Ad affermarlo è la Coldiretti sulla base di un’indagine Ixe’ dopo il blitz dei carabinieri in laboratori dolciari e negozi.

Le frodi a tavola – sottolinea la Coldiretti – sono crimini particolarmente odiosi perché si fondano spesso sull’inganno nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono costretti a risparmiare sugli acquisti di alimenti. Un comportamento scorretto che mette a rischio la salute dei consumatori e fa concorrenza sleale agli imprenditori corretti che hanno contribuito a far conquistare all’Italia la leadership nella qualità dell’alimentazione.

La tradizione della colomba pasquale è radicata soprattutto al Nord, dove verrà mangiata dal 75% dei cittadini mentre nelle isole la percentuale crolla al 61% – rilevano Coldiretti/Ixe’ -, mentre l’uovo di cioccolato è gettonato nel Centro Italia (71%) anche se quest’anno pesano i rincari.

