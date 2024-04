Made in Italy. Lollobrigida: Governo Meloni costantemente impegnato per proteggere settore

ROMA – “Il Governo Meloni è costantemente impegnato per proteggere il vero Made in Italy nel settore agroalimentare. Chiunque manifesti, come accade oggi al Brennero con la Coldiretti, ci troverà sempre in linea con loro nella richiesta di effettuare più controlli.

Una richiesta che, come Ministero, proponiamo da mesi, anche a livello europeo, come ho avuto modo di fare durante l’ultimo incontro Agrifish, dove abbiamo proposto di creare un osservatorio sulla trasparenza dei prezzi chiedendo che in UE ci siano regole chiare a tutela dei nostri produttori e dei nostri prodotti, fino alla persona che consuma e acquista”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Attraverso la Cabina di Regia interforze nel settore agroalimentare – ricorda Lollobrigida – abbiamo delineato una strategia che impedisca ai Paesi che non rispettano l’ambiente e i diritti dei lavoratori di poter esportare in Italia a costi che metterebbero in difficoltà i nostri agricoltori, che operano in conformità alle normative. La protezione del nostro patrimonio agroalimentare rimane una priorità assoluta per garantire la sicurezza e l’autenticità dei prodotti sulle tavole degli italiani”, conclude il ministro.

