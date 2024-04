Orcia Wine Festival: quattro giorni di eventi e degustazioni per i vini Orcia fra sale affrescate nel paesaggio più bello del mondo

SAN QUIRICO D’ORCIA (SIENA) – Quattro giorni di degustazioni, di eventi, di bellezza per la tredicesima edizione dell’Orcia Wine Festival, la mostra mercato del vino Orcia, in programma a San Quirico d’Orcia (Siena) dal 25 aprile al 28 aprile.

Novità di questa edizione, l’apertura della manifestazione dello splendido scenario degli Horti Leonini, il parco cinquecentesco nel cuore del centro storico di San Quirico d’Orcia, dove si svolgerà il primo banco di assaggio dei vini Orcia, fra musica ed arte. E poi un programma ricco di eventi, di assaggi, musica e cultura all’interno delle sale affrescate di Palazzo Chigi, che ospiteranno 20 cantine della denominazione Orcia.

La kermesse del vino, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia – in collaborazione con il Consorzio del Vino Orcia – propone banchi di assaggio, quattro degustazioni tecniche guidate da Onav Siena, masterclass, trekking urbani, visite guidate alla scoperta delle bellezze architettoniche ed artistiche del centro storico di San Quirico. I biglietti Orcia Wine Festival sono in vendita online a questo link: https://www.liveticket.it/orciawinefestival

“L’Orcia Wine Festival è sempre più grande evento enologico per gli appassionati dei vini della Val d’Orcia e per i turisti che avranno la possibilità di conoscere le eccellenze delle cantine vitivinicole – sottolinea Marco Bartoli, vicesindaco Comune San Quirico d’Orcia -. Proponiamo un programma pieno di eventi culturali, degustazioni originali e banchi di assaggio, in una location unica come Palazzo Chigi, e con la novità, l’apertura della manifestazione all’interno degli Horti Leonini, con vini di eccellenza, arte e bellezza, per un connubio piena di fascino. Fondamentale la collaborazione del Consorzio del Vino Orcia e di Onav Siena, per l’organizzazione delle degustazioni”.

“Anno per anno questo evento si sviluppa in maniera sempre più trasversale, pensato sì per i tanti appassionati del vino, ma anche per le famiglie, i turisti stranieri – spiega Giulitta Zamperini presidente del Consorzio del Vino Orcia – con la collaborazione del Comune di San Quirico d’Orcia abbiamo poi la possibilità di calare i nostri vini nei monumenti del borgo, a partire da Palazzo Chigi Zondadari, sede storica della manifestazione, poi nel centro storico con trekking urbano”.

PROGRAMMA E DEGUSTAZIONI

DEGUSTAZIONI – Venerdì 26 aprile (ore 15), Masterclass vini Orcia Doc con la partecipazione di Francesco Saverio Russo. Sabato 27 aprile – ore 11.30, a cura di ONAV Siena. “Le altre sfumature dell’Orcia: bianchi, rosati, bollicine”; ore 16, a cura di ONAV Siena: “Orcia e pizza: l’abbinamento che non ti aspetti”. Domenica 28 aprile: ore 11.30 a cura di ONAV Siena: “Quando il terroir incontra grandi annate: selezione di riserve”. Masterclass e degustazioni ONAV: posti limitati. È richiesta prenotazione.

GIOVEDI’ 25 APRILE – Ore 17 apertura XIII edizione Orcia Wine Festival – Degustazione vini e mostra mercato. Il via dagli Horti Leonini: una nuova location, una nuova esperienza, vini, musica, arte dei giardini. Ore 20, chiusura banchi di assaggio (ultimo ingresso ore 19). Ore 21.30, Tra Luci e Ombre: visita guidata ai monumenti del centro storico e alle esposizioni d’arte.

VENERDI’ 26 APRILE – Ore 9.30 Trekking; Ore 12 – Apertura delle sale e dei banchi di degustazione a Palazzo Chigi Zondadari; dalle 15 alle 18 Orcia Wine for kids: laboratorio di cucina e gaming per bambini e ragazzi dentro Palazzo Chigi; ore 15, Masterclass vini Orcia Doc con la partecipazione di Francesco Saverio Russo; ore 18, Orcia Wine Music; ore 19, chiusura banchi di assaggio (ultimo ingresso ore 18)

SABATO 27 APRILE –Treno Natura all’Orcia Wine Festival. Ore 11.30, degustazione guidata dei vini Orcia, a cura di ONAV Siena. “Le altre sfumature dell’Orcia: bianchi, rosati, bollicine”; ore 12, apertura delle sale e dei banchi di degustazione a Palazzo Chigi; dalle 15 alle 18, Orcia Wine for Kids, laboratorio di cucina e gaming per bambini e ragazzi dentro Palazzo Chigi; ore 16, degustazione guidata dei vini Orcia, a cura di ONAV Siena: “Orcia e pizza: l’abbinamento che non ti aspetti”. Ore 18, Orcia Wine Music. Ore 19, chiusura banchi di assaggio (ultimo ingresso ore 18). Ore 20.15, Palazzo Chigi: Cena a Palazzo.

DOMENICA 28 APRILE – Ore 9.30: trekking; ore 11.30, degustazione guidata dei vini Orcia a cura di ONAV Siena: “Quando il terroir incontra grandi annate: selezione di riserve”; ore 12, apertura delle sale e dei banchi di degustazione a Palazzo Chigi; ore 12.30: centro storico: il saluto dei Quartieri della Festa del Barbarossa. Dalle 15 alle 18, Orcia Wine for kids: laboratorio di cucina e gaming per bambini e ragazzi dentro Palazzo Chigi; ore 19, chiusura banchi di assaggio (ultimo ingresso ore 18).

Le cantine partecipanti:Atrivm, Bagnaia, Campotondo, Capitoni Marco, Dirimpettaio, Donatella Cinelli Colombini, Fabbrica, La Canonica, La Grancia di Spedaletto, La Nascosta, Olivi – Le Buche, Palazzo Massaini, Podere Albiano, Poggio Grande, Roberto Mascelloni, Sampieri del Fa, Sassodisole, Tenuta Sanoner, Val d’Orcia Terre Senesi, Vegliena.

Biglietti – Ingresso giornaliero 18 euro. Il pagamento dell’ingresso comprende: ingresso a Palazzo Chigi, visita agli stand degli espositori dei Vini Orcia e IGT Toscana prodotti nel territorio, calice per la degustazione, tracolla porta calice. La quota d’ingresso è valida per un solo giorno, a partire dalla fascia oraria di ingresso scelta e nelle ore successive fino a chiusura della mostra mercato. Abbonamento: euro 30. Il pagamento dell’ingresso comprende: ingresso Palazzo Chigi, visita agli stand degli espositori dei Vini Orcia e IGT Toscana prodotti nel territorio, calice per la degustazione, tracolla porta calice. La quota d’ingresso è valida a partire dal primo giorno di utilizzo e per il giorno successivo.

Visita alle esposizioni:

Museo del Barbarossa, allestimento permanente presso Palazzo Chigi Zondadari (secondo piano), visitabile dalle ore 10.30 alle ore 18.00 – ingresso libero. Sèline – I santuari della natura, Palazzo Chigi Zondadari (secondo piano), visitabile dalle ore 10.30 alle ore 18.00 – ingresso libero.

Info e prenotazioni:

Ufficio Turistico San Quirico d’Orcia

Tel. 0577.899728 – EMAIL ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it

Acquisto online dell’ingresso: https://www.liveticket.it/orciawinefestival

INFO: www.visitsanquirico.it

